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Directo | Athletic Club - Valencia CF

El cuadro de Corberán busca una sorpresa en San Mamés para poder prácticamente certificar la salvación

Athletic - Valencia, en directo

Athletic - Valencia, en directo / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

A la dificultad del lugar y el rival, San Mamés y su Athletic, a los que el Valencia no impone su ley desde que lo hiciese en 2019 con un solitario gol de Denis Cheryshev, se suma la añadida por la tensión que genera la situación en la tablaLos últimos resultados han dejado al conjunto valenciano, momentáneamente, en la decimocuarta plaza y, lo que es peor, con la renta sobre el descenso reducida a solo dos unidades. Es decir, si los de Corberán caen en San Mamés, afrontarían el siguiente duelo en Mestalla con el peligro del precipicio a flor de piel. Dos triunfos consecutivos del Sevilla FC en el Pizjuán lo han lanzado a 40 puntos. Además, en el Martínez Valero, puntuaron dos de los rivales directos: Elche, que suma 39, y Alavés, que sube un punto, hasta los 37, la barrera del primer equipo en descenso. Uno más que el Levante UD (36).

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