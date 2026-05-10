Directo | Athletic Club - Valencia CF

La actuación contra el Atlético, una de las más deprimentes del curso -y ha habido unas cuantas- ha hecho mella en el grupo de jugadores, que desea resarcirse en un contexto, el del feudo de los 'leones', de máxima exigencia. A diferencia de los madrileños, el equipo de Ernesto Valverde ha recuperado la fe de clasificarse para Europa de la mano de Nico Williams, quien no marcaba desde enero hasta que lo hizo en la pasada jornada por partida doble en Vitoria al Alavés (2-4).