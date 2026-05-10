En Directo
Directo | Athletic Club - Valencia CF
El cuadro de Corberán busca una sorpresa en San Mamés para poder prácticamente certificar la salvación
A la dificultad del lugar y el rival, San Mamés y su Athletic, a los que el Valencia no impone su ley desde que lo hiciese en 2019 con un solitario gol de Denis Cheryshev, se suma la añadida por la tensión que genera la situación en la tabla. Los últimos resultados han dejado al conjunto valenciano, momentáneamente, en la decimocuarta plaza y, lo que es peor, con la renta sobre el descenso reducida a solo dos unidades. Es decir, si los de Corberán caen en San Mamés, afrontarían el siguiente duelo en Mestalla con el peligro del precipicio a flor de piel. Dos triunfos consecutivos del Sevilla FC en el Pizjuán lo han lanzado a 40 puntos. Además, en el Martínez Valero, puntuaron dos de los rivales directos: Elche, que suma 39, y Alavés, que sube un punto, hasta los 37, la barrera del primer equipo en descenso. Uno más que el Levante UD (36).
Directo | Athletic Club - Valencia CF
Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Cömert, Tárrega, Renzo Saravia; Guido, Pepelu, Guerra; Rioja, Diego López y Hugo Duro.
Athletic Club: Unai Simón; Yuri, Laporte, Yeray, Gorosabel; Rego, Jauregizar, Sancet; Navarro, Nico Williams y Guruzeta.
Vamos con los onces del partido
La actuación contra el Atlético, una de las más deprimentes del curso -y ha habido unas cuantas- ha hecho mella en el grupo de jugadores, que desea resarcirse en un contexto, el del feudo de los 'leones', de máxima exigencia. A diferencia de los madrileños, el equipo de Ernesto Valverde ha recuperado la fe de clasificarse para Europa de la mano de Nico Williams, quien no marcaba desde enero hasta que lo hizo en la pasada jornada por partida doble en Vitoria al Alavés (2-4).
La visita a San Mamés, clásico escenario de LaLiga, se le presenta al Valencia CF en su tramo más preocupante de toda la temporada. Los pupilos de Carlos Corberán sienten la presión y la necesidad de regresar el próximo jueves a Mestalla con los deberes de la salvación avanzados. Después del desastre cometido el pasado sábado frente a un Atlético de Madrid repleto de jóvenes canteranos y el clima vivido con la plantilla y el entrenador en la diana de los cánticos, los blanquinegros tratarán de asaltar la Catedral: traerse tres puntos a casa que eliminen cualquier riesgo de caer a la zona de descenso en el Valencia - Rayo del 14 de mayo. Fechas, por cierto, para las que se prevé la presencia en la ciudad del presidente del club, Kiat Lim.
Buenas tardes a todos los presentes
- Las opciones de Valencia Basket frente al Baskonia para tener más descanso
- Fecha y hora del quinto partido del playoff de Euroliga ante el Panathinaikos en el Roig Arena
- Carlos Corberán: 'La posición es temporal. Sabíamos que iban a faltar muchos más puntos
- La asombrosa petición de Dimitris Giannakopoulos a Valencia Basket y la Euroliga para el quinto partido
- El Sevilla FC adelanta al Valencia CF con otro movimiento del club por la salvación
- Ataman ya calienta el quinto partido: 'Espero que sea justo. Lo de hoy no lo he visto en 25 años
- Otro ridículo de Ataman con Pedro Martínez antes del Panathinaikos - Valencia Basket
- Un colosal Jean Montero silencia el OAKA y hace soñar con la Final Four