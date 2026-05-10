¡Baja de última hora en el Athletic!

La baja de última hora de Iñigo Ruiz de Galarreta, por paternidad, es la principal novedad en el once del Athletic Club para enfrentarse en San Mamés a un Valencia en el que Corberán necesita una victoria para certificar, casi con seguridad, una permanencia que se resiste más de lo necesario.

En el equipo rojiblanco Rego ocupa la posición de Ruiz de Galarreta en el centro del campo y vuelven a ser titulares Sancet y Navarro en los puestos de Unai Gómez e Iñaki Williams.