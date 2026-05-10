El descenso aprieta y el Valencia CF busca oxígeno en San Mamés

La visita a San Mamés, clásico escenario de LaLiga, se le presenta al Valencia CF en su tramo más preocupante de toda la temporada. Los pupilos de Carlos Corberán sienten la presión y la necesidad de regresar el próximo jueves a Mestalla con los deberes de la salvación avanzados. Después del desastre cometido el pasado sábado frente a un Atlético de Madrid repleto de jóvenes canteranos y el clima vivido con la plantilla y el entrenador en la diana de los cánticos, los blanquinegros tratarán de asaltar la Catedral: traerse tres puntos a casa que eliminen cualquier riesgo de caer a la zona de descenso en el Valencia - Rayo del 14 de mayo. Fechas, por cierto, para las que se prevé la presencia en la ciudad del presidente del club, Kiat Lim.

La actuación contra el Atlético, una de las más deprimentes del curso -y ha habido unas cuantas- ha hecho mella en el grupo de jugadores, que desea resarcirse en un contexto, el del feudo de los 'leones', de máxima exigencia. A diferencia de los madrileños, el equipo de Ernesto Valverde ha recuperado la fe de clasificarse para Europa de la mano de Nico Williams, quien no marcaba desde enero hasta que lo hizo en la pasada jornada por partida doble en Vitoria al Alavés (2-4).

A la dificultad del lugar y el rival, San Mamés y su Athletic, a los que el Valencia no impone su ley desde que lo hiciese en 2019 con un solitario gol de Denis Cheryshev, se suma la añadida por la tensión que genera la situación en la tabla. Los últimos resultados han dejado al conjunto valenciano, momentáneamente, en la decimocuarta plaza y, lo que es peor, con la renta sobre el descenso reducida a solo dos unidades. Es decir, si los de Corberán caen en San Mamés, afrontarían el siguiente duelo en Mestalla con el peligro del precipicio a flor de piel. Dos triunfos consecutivos del Sevilla FC en el Pizjuán lo han lanzado a 40 puntos. Además, en el Martínez Valero, puntuaron dos de los rivales directos: Elche, que suma 39, y Alavés, que sube un punto, hasta los 37, la barrera del primer equipo en descenso. Uno más que el Levante UD (36).

Los márgenes de error se han limitado a la par que aumentan los de la presión. Cada jornada pasa a ser una final, sobre todo, en el caso del Valencia mientras no sea capaz de dar el golpe y medio que le falta para respirar con calma. Preocupado por la pérdida de categoría, pero aliviado por seguir el próximo año jugando en Primera división. Una situación, en la que sube la trascendencia de lo que hay en juego, que ha hecho que en la expedición del equipo blanquinegro se hayan unido tres de los lesionados -Thierry, Foulquier y Beltrán- intentando hacer 'piña' en una especie de final en busca de oxígeno.

Para este encuentro, Corberán cuenta con las ausencias habituales (Thierry, Foulquier, Copete y Diakhaby), uniéndose Lucas Beltrán, al que las molestias en la rodilla ya le impidieron formar parte de la convocatoria ante el Atlético de Madrid. Por el contrario, la buena nueva es el regreso a la citación de Julen Agirrezabala. El guardameta, cedido precisamente por el Athletic Club, vuelve a San Mamés, su antiguo estadio, donde le esperan para el próximo curso, habiendo perdido la titularidad en València tanto por la lesión de menisco que le ha apartado alrededor de tres meses como por el estado de forma de su sustituto, Stole Dimitrievski. Sin alardes, el normacedonio es uno de los mejores del equipo en la segunda vuelta y titular seguro en este tramo final de curso.

Athletic Club busca Europa en el tramo final

Mientras tanto, el Athletic Club, una vez que se ha asegurado la permanencia con el triunfo en Mendizorroza, quiere ahora apurar sus opciones europeas, ya que la séptima plaza también tiene premio, el de la Conference League. Los bilbaínos suman los mismos 44 puntos que quien la ocupa, el Getafe. El Celta, que ganó anoche en el Metropolitano, se ha disparado hasta los 50 puntos.

Asimismo, el calendario -Valencia, Espanyol y un duelo directo clave en San Mamés frente al Celta en apenas ocho días- deben ser suficiente estímulo para el Athletic en su meta de acabar con buenas sanciones una campaña muy irregular y poner el broche que merece a la despedida de Ernesto Valverde, ex del Valencia antes de que Amadeo Salvo asumiera la presidencia del club en 2013. Será el penúltimo partido en San Mamés del 'Txingurri', el primero desde que esta semana se hiciera oficial la llegada del alemán Edin Terzic, al que en sala de prensa le desea "suerte" en el banquillo de los rojiblancos.

Ruiz de Galarreta y Sancet, fundamentales en la remontada en Vitoria, podrían entrar en el once en los puestos de Rego y Unai Gómez. Además, se espera también a Laporte y Yuri, que han regulado sus cargas de trabajo durante la semana.

Cambios en defensa

En clave valencianista, lo más probable es que los centrales Eray Cömert y Unai Núñez recuperen protagonismo tras la debacle ante el Atlético. Saravia dejaría su lugar en el lateral derecho. El buen desempeño de Pepelu le abre una puerta, aunque esta vez en su demarcación natural, la de mediocentro, al lado de Guido Rodríguez. Javi Guerra estaría por delante con Luis Rioja y Largie Ramazani a los lados.

Como hizo este sábado, el Valencia también jugará pendiente del resto de la jornada, ya que el Mallorca, que recibe después al Villarreal en Palma, está muy cerca con 38 puntos. Un objetivo secundario, pero no poco importante, es evitar caer entre los cinco últimos de la clasificación, lo que activaría la cláusula Goldman Sachs.

Alineaciones probables

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez, Cömert, Tárrega, Gayà; Rioja, Pepelu, Guido, Javi Guerra, Ramazani y Sadiq.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz.

Estadio: San Mamés.

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Hora: 16.15 horas.