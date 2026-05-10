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Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán en San Mamés
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF después del duelo contra el Athletic
¡Buenas tardes! En unos minutos os ofreceremos en DIRECTO la rueda de prensa de Carlos Corberán desde el Estadio de San Mamés
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