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Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán en San Mamés

Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF después del duelo contra el Athletic

Carlos Corberán da órdenes a su equipo en San Mamés

Carlos Corberán da órdenes a su equipo en San Mamés / LALIGA

Iván Carsí

Iván Carsí

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