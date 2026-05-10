Gayà lanza un mensaje para las tres últimas jornadas del Valencia CF en LaLiga

El Valencia CF ha conseguido una victoria clave por la permanencia. Los de Carlos Corberán llegan a los 42 puntos con el triunfo al Athletic Club en San Mamés gracias al gol de Umar Sadiq. El equipo ha dado un paso de gigante hacia la salvación, pero el capitán José Luis Gayà avisa de cara a las tres últimas jornadas de LaLiga. "Tenemos 42 puntos pero tal y como está la liga no nos podemos relajar". Estas fueron sus declaraciones en DAZN:

Victoria importante.

Gracias, la verdad es que es una victoria muy importante en un campo muy complicado como San Mamés, el mejor estadio y una de las mejor aficiones de la liga, cómo han apretado... es un placer jugar aquí y ganar, son tres puntos muy importantes, hay que seguir y con ganas del jueves.

42 puntos.

Tenemos 42 puntos pero tal y como está la liga no nos podemos relajar, venimos del Atlético donde no fuimos capaces de ser mejores y hoy hemos demostrado que este equipo sufre pero no se rinde y siempre va adelante, es una pena que los 42 puntos lleguen tan tarde y hacer sufrir tanto a la afición, no lo merecemos, ni nosotros ni ellos.

Penalti fallado.

Hemos fallado cuatro penaltis, ¿dónde estaríamos si los hubiéramos hecho? Pero Hugo, con el trabajo que ha hecho hoy y el que hace siempre, tiene todo nuestro apoyo, porque los penaltis los fallan los que los tiran. Lo que se pide es que un jugador muera por este escudo y Hugo lo hace.

BILBAO, 10/05/2026.- El defensa del Valencia José Luis Gayá (i) controla el balón ante Iñaki Williams del Athletic, durante el partido de Liga disputado este domingo en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Toña / Miguel Tona / EFE

Dimitrievski, paradas y pérdidas de tiempo.

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Es normal que la gente se enfade, cuando jugamos en Mestalla y el portero no da continuidad al juego es normal que la gente se impaciente, pero conozco a Dimitrievski y si tenía molestias es porque tenía molestias.