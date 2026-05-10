Gayà lanza un mensaje para las tres últimas jornadas del Valencia CF en LaLiga
"Tenemos 42 puntos pero tal y como está la liga no nos podemos relajar, hay que seguir y con ganas del jueves en Mestalla", aseguró el capitán
"Hemos demostrado que este equipo sufre pero no se rinde y siempre va adelante, es una pena que los 42 puntos lleguen tan tarde y hacer sufrir tanto a la afición, no lo merecemos, ni nosotros ni ellos", dijo
El Valencia CF ha conseguido una victoria clave por la permanencia. Los de Carlos Corberán llegan a los 42 puntos con el triunfo al Athletic Club en San Mamés gracias al gol de Umar Sadiq. El equipo ha dado un paso de gigante hacia la salvación, pero el capitán José Luis Gayà avisa de cara a las tres últimas jornadas de LaLiga. "Tenemos 42 puntos pero tal y como está la liga no nos podemos relajar". Estas fueron sus declaraciones en DAZN:
Victoria importante.
Gracias, la verdad es que es una victoria muy importante en un campo muy complicado como San Mamés, el mejor estadio y una de las mejor aficiones de la liga, cómo han apretado... es un placer jugar aquí y ganar, son tres puntos muy importantes, hay que seguir y con ganas del jueves.
42 puntos.
Tenemos 42 puntos pero tal y como está la liga no nos podemos relajar, venimos del Atlético donde no fuimos capaces de ser mejores y hoy hemos demostrado que este equipo sufre pero no se rinde y siempre va adelante, es una pena que los 42 puntos lleguen tan tarde y hacer sufrir tanto a la afición, no lo merecemos, ni nosotros ni ellos.
Penalti fallado.
Hemos fallado cuatro penaltis, ¿dónde estaríamos si los hubiéramos hecho? Pero Hugo, con el trabajo que ha hecho hoy y el que hace siempre, tiene todo nuestro apoyo, porque los penaltis los fallan los que los tiran. Lo que se pide es que un jugador muera por este escudo y Hugo lo hace.
Dimitrievski, paradas y pérdidas de tiempo.
Es normal que la gente se enfade, cuando jugamos en Mestalla y el portero no da continuidad al juego es normal que la gente se impaciente, pero conozco a Dimitrievski y si tenía molestias es porque tenía molestias.
- Las opciones de Valencia Basket frente al Baskonia para tener más descanso
- Fecha y hora del quinto partido del playoff de Euroliga ante el Panathinaikos en el Roig Arena
- Carlos Corberán: 'La posición es temporal. Sabíamos que iban a faltar muchos más puntos
- La asombrosa petición de Dimitris Giannakopoulos a Valencia Basket y la Euroliga para el quinto partido
- El Sevilla FC adelanta al Valencia CF con otro movimiento del club por la salvación
- Ataman ya calienta el quinto partido: 'Espero que sea justo. Lo de hoy no lo he visto en 25 años
- Otro ridículo de Ataman con Pedro Martínez antes del Panathinaikos - Valencia Basket
- Un colosal Jean Montero silencia el OAKA y hace soñar con la Final Four