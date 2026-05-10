Horario y televisión del Athletic - Valencia de la jornada 35

El Valencia CF visita este domingo, 10 de mayo, el estadio de San Mamés en partido correpondiente a la Jornada 35 de LaLiga. Un partido muy importante para el conjunto valencianista de cara a cerrar cuanto antes la continuidad en Primera división. Con dos puntos de renta sobre el descenso y solo cuatro jornadas por jugarse para los de Corberán -ya son menos para los rivales que jugaron viernes y sábado-, llega la hora, frente al Athletic Club, de volver a ganar en LaLiga y rebasar de una vez la barrera de los 40 puntos.

Los de Corberán arrastran la derrota por 0-2 en Mestalla contra un Atlético de Madrid en horas bajas y repleto de canteranos, a causa de la final de Champions que no pudo alcanzar. El Valencia aterriza en Bilbao en 14ª posición en la clasificación. Con 39 puntos, los valencianistas necesitan al menos un triunfo para respirar más tranquilos.

Athletic Club busca Europa en el tramo final

Mientras tanto, el Athletic Club, una vez que se ha asegurado la permanencia con el triunfo en Mendizorroza, quiere ahora apurar sus opciones europeas, ya que la séptima plaza también tiene premio, el de la Conference League. Los bilbaínos suman los mismos 44 puntos que quien la ocupa, el Getafe. El Celta, que ganó anoche en el Metropolitano, se ha disparado hasta los 50 puntos.

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Horario de este jornada 35 para Athletic y Valencia / sofascore.com

Horario y dónde ver

Athletic y Valencia se enfrentarán en el estadio de San Mamés este domingo, 10 de mayo, a las 16:15 horas y el partido podrá verse en directo a través de DAZN LaLiga. También puedes seguir el minuto a minuto de este partido en la web de Superdeporte.es