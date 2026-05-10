Mensaje en redes sociales de Hugo Duro y Umar Sadiq

El delantero del Valencia CF Hugo Duro ha lanzado un mensaje en su perfil de 'X' al lado del compañero con el que compite por la posición, Umar Sadiq. El atacante nigeriano entró al campo pasada la hora de juego en sustitución, precisamente, del madrileño, que había fallado un penalti en la primera mitad. A los 71 minutos, Sadiq remató a gol perfectamente un servicio desde la izquierda de Luis Rioja. Los dos trasmiten imagen de unidad y "ambición", ya que en el vestuario se ha instaurado la idea de que la salvación va a estar más cara de los 42 puntos.

"¡Ambición, que esto no ha acabado!", ha escrito en 'X' Hugo Duro. Un pequeño texto acompañado de una fotografía sentado con Umar Sadiq en el interior del vestuario de San Mamés. Los dos sonríen y hacen el gesto de la victoria. Tras el fichaje del africano en enero, el tiempo como titular del '9' español se ha limitado, lo que ha despertado suspicacias en el entorno sobre las preferencias del entrenador, Carlos Corberán, por el ex de la Real Sociedad y la relación entre ambos.

Señales en público de buena sintonía

Sin embargo, Hugo Duro siempre ha dado señales públicas de que la sintonía con su compañero es positiva. Después del gol anotado en el minuto 99 que certificó la remontada contra el Alavés en marzo, partiendo desde el banquillo, el madrileño explicaba así su nuevo rol en el equipo: "Estoy tranquilo, al final trabajo día a día con lo que pide el míster, lo que pasa es que Sadiq parece Pelé (ríe). El chico lo está haciendo muy bien, está dando cosas al equipo con y sin balón. Yo tengo que esperar mi momento y si él trabaja como está trabajando, pues le toca a él, obviamente".

Este domingo, Carlos Corberán le dio la oportunidad de ser titular. Duro bregó con la defensa del Athletic Club en un derroche físico que se emborronó con el lanzamiento al larguero en el penalti que sancionó el árbitro, por mano de Rego, en el ecuador del primer tiempo. Sadiq completó el trabajo en equipo con el tanto del triunfo en la segunda mitad. Una victoria que se hizo realidad gracias, en gran medida, a las intervenciones de un colosal Stole Dimitrievski.

El delantero del Valencia Hugo Duro celebra tras pitarse un penalti que luego erró / EFE

El equipo trasmite unidad ante las críticas que le han llovido desde el entorno, motivadas por el desastre de la semana pasada con el Atlético de Madrid en Mestalla y la polémica estéril de los días de descanso, un debate cerrado por el propio entrenador, con los datos que ofreció en la sala de prensa, y por una leyenda como Santi Cañizares.

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A tres jornadas del final, el máximo goleador del Valencia CF llama a mantener la "ambición" para lo que queda: los choques contra Rayo Vallecano, Real Sociedad y FC Barcelona.