Las notas de la victoria del Valencia CF en San Mamés contra el Athletic Club

Stole Dimitrievski (9): Le hizo un paradón a Iñaki Williams para evitar el primer gol del Athletic Club cubriendo muy bien la portería. En la segunda mitad le sacó una estirada grandiosa en la segunda parte a un remate de cabeza de Unai Gómez. Veteranía descomunal para parar el partido cuando peor lo pasaba el Valencia y para parar el juego en los compases finales.

Renzo Saravia (7): Hizo un partido muy serio. El argentino ha ido cogiendo ritmo poco a poco y aunque no destaca por su exuberancia física, tiene buenos conceptos defensivos a la hora de posicionarse.

César Tárrega (6): En la primera mitad tuvo dos errores que denotaron nerviosismo, pero se rehizo y cuajó una muy buena segunda parte en la defensa del área.

Eray Cömert (6): Buen partido en su regreso a la titularidad. El suizo, que había bajado el nivel antes de la lesión, volvió a dar su mejor cara.

José Luis Gayà (7): Gran partido del capitán en el flanco izquierdo. El de Pedreguer no fue desbordado en ningún momento y tiró de personalidad.

Pepelu (6): Volvió al centro del campo para armar un centro del campo más físico junto con Guido Rodríguez. Era un partido complejo y compitió, especialmente sin balón.

Guido Rodríguez (7): Partidazo del argentino como pivote posicional en un partido de rascar, de equilibrar y de sellar todos los espacios por los que se pudiera colar el Athletic. Y lo hizo.

Javi Guerra (6): El ‘8’ hizo un partido de currar más que de lucir. Su demarcación no le permitió correr demasiado con el balón controlado, que es su gran fuerte. Su robo en el gol fue clave para ganar.

Pepelu en el partido contra el Athletic Club / LaLiga

Diego López (5): Trabajó y buscó la profundidad, pero cuajó un partido más bien discreto.

Luis Rioja (7): Dio una asistencia maravillosa a Umar Sadiq en una jugada que se le complicaba, pero que acabó resolviendo con personalidad y una gran ejecución.

Hugo Duro (5): El delantero fue derribado en el área y falló un penalti que pudo haber puesto por delante al Valencia. Arriesgó con un tiro alto y le dio al travesaño.

Suplentes

Umar Sadiq (7): Marcó un muy buen gol de cabeza moviéndose como pez en el agua en el área para desactivar el marcaje del defensor. El remate, inapelable.

Filip Ugrinic (6): Entró para ir a por el partido, pero el gol llegó pronto y se puso el mono de trabajo para complementar a Guido en las labores de destrucción.

Largie Ramazani (6): Participó activamente en el gol lanzando el contragolpe y fue utilizado como arma para correr al espacio después del gol, ocupando una posición más centrada.

Unai Núñez (6): Entró para defender mejor el área y el equipo ayudó a amarrar la victoria.