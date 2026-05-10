Sadiq alucina con su gol al Athletic: "¡Ha sido en el primer balón que he tocado!"

El delantero del Valencia CF Umar Sadiq mostró su satisfacción por haber visto portería prácticamente en su primera intervención en el partido. “Ha sido en el primer balón que he tocado”, explicó el delantero, aunque quiso restar protagonismo a su actuación individual para poner en valor el trabajo grupal. “Lo más importante es el equipo, que trabajamos juntos”, añadió.

El futbolista también incidió en la dificultad del encuentro y en la relevancia del triunfo lejos de casa. “Ganar aquí es muy importante, en un estadio complicado. Todos lo sabíamos. Estamos muy contentos”, afirmó tras el encuentro.

Con la vista puesta en la próxima jornada frente al Rayo Vallecano en Mestalla, Sadiq aseguró que el equipo continuará compitiendo con la máxima intensidad. “Sabíamos que no iba a ser fácil, pero siempre intentamos dar el máximo”, concluyó.

Estas fueron sus palabras:

Partido

“Son tres puntos muy importantes para el equipo. Tenemos que seguir así”.

Gol

“Ha sido en el primer balón que he tocado, pero lo más importante es el equipo, que trabajamos juntos”.

Victoria

“Gana aquí es muy importante, en un estadio complicado. Todos lo sabíamos. Estamos muy contentos”.

Rayo Vallecano

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“Ahora vamos a jugar en el Camp de Mestalla. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero siempre intentamos dar el máximo”.