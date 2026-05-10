Sadiq alucina con su gol al Athletic: "¡Ha sido en el primer balón que he tocado!"
El delantero del Valencia CF asegura que “son tres puntos muy importantes para el equipo, tenemos que seguir así”
El delantero del Valencia CF Umar Sadiq mostró su satisfacción por haber visto portería prácticamente en su primera intervención en el partido. “Ha sido en el primer balón que he tocado”, explicó el delantero, aunque quiso restar protagonismo a su actuación individual para poner en valor el trabajo grupal. “Lo más importante es el equipo, que trabajamos juntos”, añadió.
El futbolista también incidió en la dificultad del encuentro y en la relevancia del triunfo lejos de casa. “Ganar aquí es muy importante, en un estadio complicado. Todos lo sabíamos. Estamos muy contentos”, afirmó tras el encuentro.
Con la vista puesta en la próxima jornada frente al Rayo Vallecano en Mestalla, Sadiq aseguró que el equipo continuará compitiendo con la máxima intensidad. “Sabíamos que no iba a ser fácil, pero siempre intentamos dar el máximo”, concluyó.
Estas fueron sus palabras:
Partido
“Son tres puntos muy importantes para el equipo. Tenemos que seguir así”.
Gol
“Ha sido en el primer balón que he tocado, pero lo más importante es el equipo, que trabajamos juntos”.
Victoria
“Gana aquí es muy importante, en un estadio complicado. Todos lo sabíamos. Estamos muy contentos”.
Rayo Vallecano
“Ahora vamos a jugar en el Camp de Mestalla. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero siempre intentamos dar el máximo”.
- Las opciones de Valencia Basket frente al Baskonia para tener más descanso
- Fecha y hora del quinto partido del playoff de Euroliga ante el Panathinaikos en el Roig Arena
- Carlos Corberán: 'La posición es temporal. Sabíamos que iban a faltar muchos más puntos
- La asombrosa petición de Dimitris Giannakopoulos a Valencia Basket y la Euroliga para el quinto partido
- El Sevilla FC adelanta al Valencia CF con otro movimiento del club por la salvación
- Ataman ya calienta el quinto partido: 'Espero que sea justo. Lo de hoy no lo he visto en 25 años
- Otro ridículo de Ataman con Pedro Martínez antes del Panathinaikos - Valencia Basket
- Un colosal Jean Montero silencia el OAKA y hace soñar con la Final Four