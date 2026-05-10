El Valencia CF cae contra el Granada en la Copa de Campeones Juvenil y tendrá que remontar

Cayó el Valencia CF Juvenil en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones contra el Granada CF. Los de Euge Ribera se pusieron por delante con gol de Ochoa en un partido muy trabado, pero no fueron capaces de defender su renta ante el impacto ofensivo de Owen, atacante granadinista que marcó dos golazos. Boyko y Héctor Mir tuvieron el empate en los últimos compases. El conjunto blanquinegro tendrá que ir a tierras andaluzas a remontar la eliminatoria si quieren seguri vivos, pero necesitarán mejorar la fluidez en campo contrario.

Los primeros compases fueron de tanteo, ninguno renunció a la pelota aunque fue el Valencia el que trató de elaborar con más calma. Sin el esférico, ambos tuvieron el mismo talante: presión avanzada. Fruto de ello, de hecho, estuvo cerca de tener el primer susto el conjunto blanquingero con un despeje del guardameta que dio en el defensa y casi se cuela en su portería, pero Alain estuvo cerca para reaccionar.

Los de Euge Ribera asumían riesgos para ir a por el partido y con la defensa avanzada Iker Herrera tuvo que hacer una salvada a ras de suelo providencial para evitar que Enrique se quedase solo ante el portero. Las ocasiones, más allá de un disparo de falta de Marc Martínez que repelió abajo Carlos, brillaron por su ausencia en los primeros 30 minutos.

Un partido muy espeso

La dinámica del choque no cambiaba y era eminentemente físico. Duelos a ras de suelo, cuerpeos… Pero poca profundidad en las acciones. El Granada inquietaba a pelota parada porque el Valencia le cerraba el resto de vías, mientras que los valencianistas no lograban encontrar a los hombres de talento entre líneas. El partido llegaba muy espeso al descanso.

Gran gol para abrir la lata

La reanudación no cambió el paisaje a corto plazo. Faltas, disputas continuas por el balón, un Granada vertical y unos valencianistas que buscaban tener más control. Al cuarto de hora, no obstante, el Valencia CF se adelantó en una acción de acierto en todas las líneas. Iker Herrera se impuso atacante granadinista poniendo el cuerpo con mucha habilidad, sacó el balón, que llegó a Alin Gera y el centrocampista, en una muy buena conducción y un mejor pase filtrado dejó solo a Ochoa, que batió a Carlos con un disparo cruzado.

Aaron Mayol disputa un balón con el Juvenil del Valencia CF / E. Ripoll

Owen, una pesadilla, dio la vuelta al marcador

El Granada, lejos de hundirse reaccionó rápido con un golazo de Owen que, tras un buen recorte, mandaba el balón al palo largo desde fuera del área lejos del alcance de Alain Gómez. Euge Ribera movió rápido el banquillo y cambió a Marc Martínez y Jaume Durá para dar entrada a Pau casado y Guijarro.

El partido regresó a su cauce y en ese contexto el Valencia se pegó un tiro al pie con una pérdida incomprensible en salida de balón que facilitó el gol de la remontadaobra, de nuevo, de Owen, que batió a Alain con un disparo mordido. Se le ponía el partido cuesta arriba a los blanquinegros, ya que el marcador permitía al Granada redoblar su apuesta por un juego agresivo en defensa y directo nada nás recuperar el esférico, obligando a los valencianistas a arriesgar de forma constante.

El partido entraba en su recta final y Boyko tuvo una clarísima para empatar la eliminatoria, pero su disparo desde el área pequeña se marchó fuera. Se agotaba el tiempo para los chicos de Ribera, que volvieron a tenerla en la cabeza de Mir, pero su remate tampoco encontró portería.