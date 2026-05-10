El Valencia CF Femenino empata frente al Alba Funda en el primer asalto de los playoff de ascenso a Liga F

El Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF decidirá el próximo domingo 17 de mayo, desde las 12:00h, si Valencia CF Femenino o CD Alba Funda pasará a la final del play-off de ascenso a Liga F, tras el empate (0-0) en la ida, disputada este domingo día 10 en la CD Andrés Iniesta.

El inicio del choque carecía de control, con el esférico corriendo de área a área sin pasar por el centro del campo. En el minuto 15, Marcano a punto estaba de adelantar a las blanquinegras con una doble ocasión consecutiva. Pero iba a faltarle algo de precisión en los dos remates. En el minuto 18, Nazareth cabeceaba un córner botado por Tamarit, cabezazo que rozaba la cruceta izquierda de Adri.

El Valencia CF Femenino empezaba a carburar, con llegadas por ambas bandas, tanto con balones al espacio como con juego más elaborado. De nuevo, Nazareth tenía el 0-1, pero su golpeo con la zurda marchaba por encima del travesaño. Minuto 33. Lo mismo le sucedía a Tere en el minuto 34. El partido solo tenía un equipo dueño del mismo. El CD Alba Funda se limitaba a defender.

M. Martí, en el minuto 42, no acertaba en el chut final tras penetrar por derecha y deshacerse de su defensora. Las de Mikel Crespo estaban mereciendo ir por delante en el marcador, aunque con 0-0 finalizaba la primera parte.

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La segunda mitad iba a desarrollarse como los primeros 45 minutos, con numerosas aproximaciones al área de Adri, centros peligrosos desde las dos bandas y falta de acierto y suerte en los remates. De hecho, una falta directa lanzada por Pauleta en el minuto 65 golpeaba el larguero. El final del envite se complicaba con la expulsión de Rebecca E. con roja directa y el 0-0 se mantenía con el pitido final. El Puchades decidirá.