La gran lección de Dimitrievski con el Valencia CF en San Mamés no está en sus paradas

Dimitrievski es uno de los hombres de la temporada y ahí no hay debate posible. Por sus paradas, pero también por su gestión emocional. Y en San Mamés demostró esa otra cara que se necesita en cualquier equipo. Porque quedarse con las paradas del meta es quedarse en lo obvio. Igual que lo que hizo ante el Girona hace no mucho en Mestalla. Eso sí, lo que hizo en San Mamés no está al alcance de todos los porteros. Solo en aquellos que saben leer lo que sucede en el partido y eso es algo que se le pedía al Valencia CF en el pasado más reciente.

En el peor momento del Valencia CF en San Mamés apareció Dimitrievski. No en forma de parada. En forma de mareo y de llamada a los médicos para que salieran a atenderle. No es casualidad, sino una gran lectura de lo que estaba sucediendo. El equipo estaba en la lona prácticamente, algo tocado ante el mejor Athletic de todo el partido, y el meta entendió que sus compañeros necesitaban un respiro. Un momento de relax, calma, de conectar con uno mismo y olvidar esos nervios y miedos. Y surtió efecto.

Después de ese parón, y de unos cambios más que acertados de Corberán, el Valencia CF volvió a encontrar su versión más competitiva. No por probar en exceso a Unai Simón sino por la gestión del partido. Del tiempo. Ahí salió de nuevo un Valencia CF que sí supo crecer y encontrar el camino a la victoria gracias a una contra que llegó con un gran Javi Guerra (gran partido el suyo), Ramazani (determinante), Rioja (siempre presente) y Sadiq (otro gol importantísimo).

Palabras de Corberán

La relación técnico-portero no siempre fue la mejor. Julen era el elegido y solo su lesión abrió las puertas de un Dimitrievski que no entendía su rol. Sin embargo, entrenador y jugador han demostrado su profesionalidad y sobre todo, su honradez en el cara a cara. De hecho, el técnico después del partido contra el Athletic dejó claro que no era el primer partido que Stole dejaba paradas que daban puntos.

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El portero merece seguir en la portería del Valencia por muchos motivos, entre ellos su rendimiento, pero sobre todo hay una cosa clara. El Valencia CF no acostumbra a acertar mucho en el mercado de fichajes y con Julen de vuelta para Bilbao, si Stole se marcha habría que firmar a dos porteros. Demasiado riesgo visto lo visto. Por eso la continuidad de Dimitrievski es un sí de manual.