Kiat Lim reacciona a la victoria contra el Athletic antes de viajar a València en los próximos días

El presidente del Valencia CF es de los pocos presidentes a los que parece no gustarles demasiado el fútbol en vivo. Así lo demuestra un Kiat Lim que todavía no ha visto desde su nombramiento al Valencia CF en Mestalla. Eso sí, el hijo del dueño ha usado las redes sociales para mostrar su apoyo a los jugadores del Valencia después del triunfo contra el Athletic en San Mamés. Ha usado la foto del post de la cuenta oficial del club y ha añadido en el centro, y en naranja, la palabra 'together' (juntos en inglés).

Kiat Lim, foto subida a Instagram / Kiat Lim

La realidad es que esta semana sin embargo, el presidente no había demostrado excesivo apoyo al Valencia CF en una situación muy delicada y con el equipo jugándose el descenso. Eso sí, la mañana de este domingo sí ha colgado la foto promocional del encuentro contra el Athletic con Unai Núñez, Saravia y Guido Rodríguez, tres de los fichajes del cuadro valencianista en este 2026.

Viaje a Valencia

El post del presidente valencianista coincide a pocos días de que llegue a Valencia, ya que tiene un vuelo programado en las fechas que coincidían con el encuentro ante el Rayo Vallecano. No se sabe, eso sí, si Kiat Lim querrá acudir en esta ocasión a Mestalla a presenciar el encuentro contra el cuadro de Vallecas, pero su vuelo está programado y coincide en fechas.

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Última visita

A finales de marzo, Kiat estuvo en València. El presidente regresó a la ciudad tres meses después de su última visita del pasado diciembre, cuando presidió la Junta General de Accionistas. Fue la cuarta visita del dirigente desde que asumió el cargo en marzo de 2025, tras relevar a Layhoon Chan al frente del consejo de Administración. A mediados de diciembre, se marchó sin quedarse a ver un Valencia - Mallorca desde el palco de Mestalla. Hace un mes, aprovechó el parón y la ausencia de partidos del equipo para volar al 'Cap i Casal'. Al estadio que sí acudió fue al... Nou Mestalla.