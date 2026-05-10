¡Qué locura de Liga! Europa más cerca que el descenso

La jornada empezó despertándose el pánico entre el valencianismo tras las victorias del Levante y, sobre todo, del Sevilla en el descuento en el Pizjuán ante el Espanyol. Este domingo, sin embargo, el Valencia ha dado la cara para asaltar un escenario clásico como San Mamés y el resto de resultados ha acompañado.

El Villarreal CF ha empatado en Son Moix, restándole dos puntos a un Mallorca que se queda con 39... y, por arriba, el Getafe CF ha sido incapaz de llevarse los tres del Carlos Tartiere (0-0), donde el Real Oviedo ha jugado los últimos 20 minutos con dos jugadores menos, los expulsados Javi López (54') y Sibo (78'). Ni en el alargue de ocho minutos, los de José Bordalás han podido romper el marcador. Esta situación provoca, gracias a las paradas de Dimitrievski y el gol de Sadiq ante el Athletic (0-1), que a falta de tres jornadas los blanquiengros se hayan colocado, casi sin quererlo, más cerca de la última plaza europea que del descenso.

Así está la lucha: 13 equipos en nueve puntos

Tras la clasificación del Rayo Vallecano, próximo visitante de Mestalla, para la final de la UEFA Europa League, los cinco primeros de LaLiga jugarán la edición de la Champions 2026/27. El sexto, junto con la Real Sociedad como campeón de Copa, disputarán la Europa League. Y el séptimo, por lo tanto, acudirá como representante español a la tercera competición UEFA, la Conference League.

En estos momentos, con 35 fechas jugadas, el Celta es sexto con 50 puntos, a cuatro del Betis, que cierra las plazas Champions. Después, con apenas 45 unidades, el Getafe marcha séptimo en la última posición europea. Solo tres más que el Valencia CF, que antes de iniciarse la jornada, se hallaba presionado y metido en el lío del descenso.

LaLiga es una auténtica locura: del séptimo al decimonoveno hay 13 equipos en un margen de solo nueve puntos, los mismos que restan por jugarse hasta que el torneo baje el telón a finales de mayo.

La locura de una Liga igualada y competida por abajo

Tras el Getafe, los vascos Real Sociedad y Athletic Club, en una decepcionante temporada de Liga, empatan a 44 puntos. Por detrás sigue un grupo de tres igualados a 42, Osasuna, Rayo Vallecano y Valencia. Decimotercero, el Sevilla FC, que estaba agonizando hace dos semanas, suma ahora 40 unidades, a cinco de la plaza de Conference.

Con menos de 40 puntos, y la cabeza totalmente fijada en la permanencia, tres clubes suman 39: Elche CF, RCD Mallorca y RCD Espanyol. Tan loca e igualada por abajo está la competición, que el equipo que marca la salvación, el Girona FC, puede perfectamente mirar hacia la octava posición, si este lunes se impone en Vallecas al Rayo.

Clasificación de LaLiga a falta del partido del lunes entre el Rayo Vallecano y el Girona / sofascore.com

Por último, en la zona de descenso, se encuentra totalmente desahuciado y descolgado el Real Oviedo. Solo mantiene un mínimo halo de vida por las matemáticas y el golaveraje. Los otros dos en rojo, al contrario, Levante UD y Alavés, sí están muy vivos con 36 y 37 puntos, respectivamente, a dos o tres puntos de su objetivo en función de lo que haga este lunes el Girona.

Las miradas se vuelven hacia Vallecas

El partido del Girona cobra importancia en la lucha por la permanencia con vistas a las tres jornadas finales. Puede encarecer un poco más aún el precio de quedarse en Primera y, en el caso del Valencia, marcará en parte el objetivo con el que los vallecanos jugarán el jueves en Mestalla.

Lo que es evidente es que el equipo de Íñigo Pérez competirá a máximo rendimiento, bien en busca de un billete europeo y no depender únicamente de la final del 27 de mayo en Leipzig ante el Crystal Palace, bien por ganar tranquilidad en un final de curso en el que, como ha dicho Corberán, puede que 42 puntos no sean suficientes para garantizarse seguir en Primera división.

LaLiga podría disponer de alguna posición europea extra, siempre y cuando el Rayo levante la Conference -iría directamente a la Europa League-, o siempre y cuando la Real Sociedad termine clasificándose entre los siete primeros de la tabla. Ahora camina octava en LaLiga.