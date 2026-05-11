Cañizares, rotundo sobre la opciones europeas: "Nadie quiere ir"

El Valencia CF dio un paso de gigante hacia la permanencia tras conquistar San Mamés con una victoria de muchísimo valor, gracias a un tanto de Umar Sadiq y las paradas de Stole Dimitrievski. El conjunto dirigido por Carlos Corberán afronta ahora las tres últimas jornadas del campeonato con un escenario mucho más calmado y con la salvación encarrilada, aunque sin confianzas porque podría ser que los 42 puntos actuales no fuesen suficientes.

Por delante quedan los compromisos frente a Rayo Vallecano, Real Sociedad y Barcelona, partidos en los que algunos aficionados todavía sueñan con acercarse a posiciones europeas. La Conference League está a tes puntos de distancia, más cerca ya que el descenso.

Sin embargo, quien no comparte ese optimismo es Santi Cañizares. El exportero valencianista dejó claro durante la retransmisión de 'Tiempo de Juego COPE' que no contempla como un éxito la posibilidad de que el equipo termine peleando por entrar en competición continental.

Cañizares cuestiona la ambición del Valencia de Meriton

Durante el tramo final del encuentro en Bilbao, ya con el gol de Umar Sadiq dando ventaja al Valencia, el exguardameta reaccionó con contundencia ante los comentarios que apuntaban a una posible pelea por Europa.

"¿Estás orgulloso de la temporada del Valencia? Ese es el nivel que pones tú. Escúchame, que ese es el nivel que le das tú al Valencia. A dos puntos de Europa... a ver si es un éxito ir a Conference ahora acabando octavo o noveno", afirmó de manera tajante, en respuesta a uno de los participantes en la retransmisión.

Para Santi Cañizares, el problema no es simplemente deportivo, sino, sobre todo, estructural dentro de la entidad. El ahora comentarista considera que desde el propio club no existe un verdadero deseo de competir nuevamente en torneos europeos. La distancia momentánea con Europa, finalmente, acabó en tres puntos y no dos, ya que el Getafe empató en Oviedo, y ostenta la séptima plaza con 45 unidades.

Pau Pardo

"Solo el aficionado habla de Europa"

El exinternacional español fue todavía más lejos en su análisis sobre la situación del Valencia y la ambición del proyecto actual: "Puede ser que un año, tal y como están las cosas, el que descienda vaya a Conference. Venga ya, hombre. Nadie quiere ir a Europa, no quiere ir el dueño, el máximo dirigente, el entrenador, el jugador, etc. Ninguno cita Europa que debería ser un objetivo de naturaleza del Valencia. Ninguno. ¡Si no quieren! Ninguno ha dicho nada de Europa, solo el aficionado".

Las palabras de Cañizares reflejan el sentir crítico de una parte del valencianismo, que pone de relieve en la actualidad como el club ha rebajado considerablemente sus aspiraciones competitivas en las últimas temporadas.

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Críticas también al Athletic Club

Además de analizar la situación del Valencia, el exportero también dedicó unas palabras al rendimiento del Athletic Club, rival de los de Corberán en San Mamés. A juicio de Cañizares, el conjunto bilbaíno tampoco ha estado a la altura de las expectativas generadas al inicio del curso. "El Athletic también está muy por debajo de las expectativas lógicas que se crearon a principios de temporada. Lleva jugando todo el año bastante mal. La gente está aburrida", sentenció.