Corberán recupera efectivos para el Valencia CF - Rayo Vallecano en Mestalla

Buenas noticias desde la ciudad deportiva de Paterna. El técnico del Valencia CF Carlos Corberán recupera efectivos de cara al partido del jueves contra el Rayo Vallecano en Mestalla. Lucas Beltrán ha completado el entrenamiento de este lunes y estará a disposicion del entrenador si las sensaciones siguen siendo buenas en los próximos días. Todavía quedan dos entrenamientos y el delantero tiene opciones reales de volver a la lista de convocados contra el conjunto rayista.

El argentino se quedó a las puertas del partido contra el Athletic Club por culpa de los problemas en la rodilla que arrastra desde hace días. Corberán descartó al propio Lucas el sábado en sala de prensa después de que se probara con el grupo: "No añado a nadie más, Lucas sigue a parte, con molestias en la rodilla. Igual que Thierry que está en la parte final de la recuperación". El lateral derecho portugués todavía trabaja de forma parcial y su presencia el jueves es mucho más complicada. Ambos viajaron con el equipo a Bilbao para hacer piña.

Athletic - Valencia. / EFE

Julen, de nuevo en la lista

Julen Agirrezabala volvió a la lista de convocados contra el Athletic, su club de propiedad, y repetirá de nuevo contra el Rayo Vallecano en Mestalla. El guardameta vasco tuvo que calentar en la banda durante el partido por los problemas físicos de Stole Dimitrievski.

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Recuperar... Mestalla

Corberán espera a Lucas, pero si algo quiere es recuperar la química equipo-Mestalla después de la última decepción contra el Atlético de Madrid. "El equipo se juega todo, se juega 9 puntos. Para nosotros es clave tener a Mestalla, generar esa unión que nos hace más fuertes. El apoyo de Mestalla nos hace ser mejores. Aficion y equipo tenemos la oportunidad de quitarnos la sensación del último partido, no estuvimos al nivel que queríamos. Los 42 puntos no garantizan la permanencia, queremos sumar el máximo número de puntos posibles", dijo el técnico en sala de prensa.