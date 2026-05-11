¿Dónde estaría el Valencia CF en LaLiga si hubiera aprovechado sus penaltis?

El Valencia CF volvió a desperdiciar una pena máxima en LaLiga. Sin embargo, a diferencia de otras jornadas el equipo ganó al Athletic y alcanzó los 42 puntos que significan un paso de gigante hacia la permanencia. Los lanzamientos desde los once metros se han convertido en una drama para los de Carlos Corberán esta temporada. El equipo ha fallado cuatro de los nueve lanzamientos. Es decir, solo marca el 44% de sus penalti. Un dato que convierte al Valencia en el equipo de LaLiga que más penaltis ha despediciado esta temporada.

La historia se repitió en Bilbao. Hugo Duro estrelló su penalti en el larguero cuando el partido estaba empatado a cero. Antes también fallaron Arnaut Danjuma y Pepelu por partida doble. El extremo neerlandés erró su lanzamiento contra el Real Oviedo en Mestalla una acción que encima supuso un punto de inflexión en su temporada. El mediocentro de Dènia falló contra el Betis y frente al Celta de Vigo en un doble fallo que le costó caerse de la lista de lanzadores 'oficiales'.

"Una parte de mi se siente en deuda por el fallo en un momento tan importante. Nos vemos el jueves", decía Hugo Duro a final del partido con sabor agridulce. El capitán José Luis Gayà salió en defensa de Hugo a la finalización del partido y al mismo tiempo dejó una pregunta al aire. "Hemos fallado cuatro penaltis, ¿dónde estaríamos si los hubiéramos hecho? Pero Hugo, con el trabajo que ha hecho hoy y el que hace siempre, tiene todo nuestro apoyo, porque los penaltis los fallan los que los tiran. Lo que se pide es que un jugador muera por este escudo y Hugo lo hace".

¿Dónde estaría el Valencia si hubiera marcado todos sus penaltis? El primer error de Danjuma el 30 de septiembre supuso tirar a la basura un 2-0 al Oviedo en el minuto 76 que a falta de un cuarto de hora para el final del partido parecía definitivo. El neerlandés lo desperdició y el conjunto asturiano acabó ganando 1-2. A efectos numéricos habría significado un punto, pero a nadie escapa que el 2-0 suponía asegurar prácticamente los tres.

El siguiente en desperdiciar el penalti fue Pepelu el 3 de enero en Vigo. A efectos numéricos no hubiera cambiado nada porque el resultado fue de 4-1, pero deportivamente era ponerse 0-1 y encarar un partido con ventaja en un escenario totalmente diferente. El tercer error desde los once metros volvió a llegar de las botas de Pepelu el 1 de febrero contra el Real Betis en La Cartuja. Marcarlo como mínimo habría significado un punto porque el resultado final fue de 2-1. Curisamente en esos dos partidos marcaron Borja Iglesias y el Chimy Ávila desde el punto de penalti.

El equipo se ha dejado dos puntos a efectos numéricos contra el Oviedo (1-2) y Betis (2-1), pero podrían ser más porque el error contra el Celta (4-1) llegó con 0-0 en el minuto 7 y el error de Danjuma suponía el 0-2 al Oviedo en Mestalla. Es decir, el equipo se ha dejado entre 2 y 9 puntos por culpa de los penaltis. Dos puntos significaría estar a solo uno de Europa ahora mismo. Nueve permitirían al equipo ser ahora sexto con 51 puntos.

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Hace dos décadas

Para encontrar una racha peor desde los once metros hay que remontarse 23 años atrás hasta la temporada 2002/03 con errores de Baraja (2), Aimar y Fabio Aurelio. Tal y como informaba Pedro Martin de la Cadena Cope, también se fallaron cuatro en la historia reciente del club en la campaña 2000/01 (Diego Alonso, Juan Sánchez, Kily González y Mendieta) y en la 1990/91 (Penev (2), Fernando y Arroyo).