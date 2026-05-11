Guido Rodríguez entra en la prelista de Scaloni y está más cerca del Mundial con Argentina
El centrocampista del Valencia CF ha sido incluido en la prelista de 55 que el seleccionador Lionel Scaloni ha enviado este lunes a la FIFA a un mes para el inicio de la Copa del Mundo
Tiene tres partidos más en LaLiga para demostrar que no tiene que ser uno de los 29 descartes del técnico argentino. Le avala su jerarquía y su buena segunda vuelta con el Valencia CF
Guido Rodríguez está un poco más cerca del Mundial 2026. El centrocampista del Valencia CF, con contrato hasta final de temporada, ha sido incluido en la prelista de 55 jugadores que el seleccionador de Argentina Lionel Scaloni ha enviado a la FIFA a un mes para el inicio de la Copa del Mundo que se disputa entre EEUU, Canadá y México.
La presencia del valencianista en la lista supone un reconocimiento a su experiencia internacional, su jerarquía en el centro del campo y el buen nivel mostrado durante los últimos meses en Mestalla después de medio año a cero en el West Ham. El campeón del mundo en Qatar 2022 atraviesa un momento de estabilidad y protagonismo en el conjunto valencianista y sigue siendo una opción real para la Albiceleste. Su capacidad para liderar el juego, recuperar balones y aportar equilibrio táctico ha sido clave para el crecimiento competitivo del equipo de Carlos Corberán en la segunda vuelta.
Seguir en el radar de Scaloni y por supuesto entrar en la lista definitiva del seleccionador argentina es el principal motivo que llevó a Guido del West Ham al Valencia CF. El jugador sabe de primera mano que el técnico vive en Mallorca y que está muy pendiente de sus actuaciones en el equipo de Mestalla. Guido tiene ahora tres partidos más para demostrar que no debe ser uno de sus 29 descartes obligados para la lista final.
Esta es la lista completa con 11 jugadores de LaLiga y los dos ex del Valencia CF Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul:
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
Campeón del mundo
Guido Rodríguez se sumó en el mercado de invierno a la larga lista de futbolistas del Valencia CF en haber sido campeones del mundo a lo largo de su carrera. Esta prestigiosa lista se compone por casi una veintena de nombres, el primero de ellos fue Joel Martins, que consiguió en 1958 el Mundial de Suecia con Brasil. A partir de este momento, le siguen jugadores de la talla de Rainer Bonhof (Alemania, 1974); Mario Alberto Kempes (Argentina, 1978); Leonardo de Araujo, Mazinho, Romario de Souza y Paulo Sergio Sosa (Brasil, 1994); Didier Deschamps (Francia, 1998); David Villa, David Silva, Juan Mata, Carlos Marchena y Raúl Albiol (España, 2010); Mustafi (Alemania, 2014); Adil Rami (Francia, 2018); y Otamendi, De Paul y Guido Rodríguez (Argentina, 2022).
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