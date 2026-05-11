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Guido Rodríguez entra en la prelista de Scaloni y está más cerca del Mundial con Argentina

El centrocampista del Valencia CF ha sido incluido en la prelista de 55 que el seleccionador Lionel Scaloni ha enviado este lunes a la FIFA a un mes para el inicio de la Copa del Mundo

Tiene tres partidos más en LaLiga para demostrar que no tiene que ser uno de los 29 descartes del técnico argentino. Le avala su jerarquía y su buena segunda vuelta con el Valencia CF

BILBAO, 10/05/2026.- El centrocampista argentino del Valencia Guido Rodríguez (d) disputa el balón ante el centrocampista del Athletic Mikel Vesga, durante el partido de Liga disputado este domingo en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Toña

BILBAO, 10/05/2026.- El centrocampista argentino del Valencia Guido Rodríguez (d) disputa el balón ante el centrocampista del Athletic Mikel Vesga, durante el partido de Liga disputado este domingo en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Toña / Miguel Tona / EFE

Andrés García

Andrés García

València

Guido Rodríguez está un poco más cerca del Mundial 2026. El centrocampista del Valencia CF, con contrato hasta final de temporada, ha sido incluido en la prelista de 55 jugadores que el seleccionador de Argentina Lionel Scaloni ha enviado a la FIFA a un mes para el inicio de la Copa del Mundo que se disputa entre EEUU, Canadá y México.

La presencia del valencianista en la lista supone un reconocimiento a su experiencia internacional, su jerarquía en el centro del campo y el buen nivel mostrado durante los últimos meses en Mestalla después de medio año a cero en el West Ham. El campeón del mundo en Qatar 2022 atraviesa un momento de estabilidad y protagonismo en el conjunto valencianista y sigue siendo una opción real para la Albiceleste. Su capacidad para liderar el juego, recuperar balones y aportar equilibrio táctico ha sido clave para el crecimiento competitivo del equipo de Carlos Corberán en la segunda vuelta.

Seguir en el radar de Scaloni y por supuesto entrar en la lista definitiva del seleccionador argentina es el principal motivo que llevó a Guido del West Ham al Valencia CF. El jugador sabe de primera mano que el técnico vive en Mallorca y que está muy pendiente de sus actuaciones en el equipo de Mestalla. Guido tiene ahora tres partidos más para demostrar que no debe ser uno de sus 29 descartes obligados para la lista final.

GUIDO CONTRA EL ATHLETIC

GUIDO CONTRA EL ATHLETIC / VCF

Esta es la lista completa con 11 jugadores de LaLiga y los dos ex del Valencia CF Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul:

  1. EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
  2. GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
  3. JUAN MUSSO - Atlético de Madrid 
  4. WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
  5. FACUNDO CAMBESES - Racing Club 
  6. SANTIAGO BELTRAN - River Plate
  7. AGUSTÍN GIAY - Palmeiras 
  8. GONZALO MONTIEL - River Plate
  9. NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid 
  10. NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
  11. KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise 
  12. LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate 
  13. MARCOS SENESI - Bournemounth 
  14. LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United 
  15. NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica 
  16. GERMÁN PEZZELLA - River Plate 
  17. LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella 
  18. CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur 
  19. LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors 
  20. ZAID ROMERO - Getafe CF
  21. FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella 
  22. MARCOS ACUÑA - River Plate 
  23. NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon 
  24. GABRIEL ROJAS - Racing Club 
  25. MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
  26. LEANDRO PAREDES - Boca Juniors 
  27. GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
  28. ANÍBAL MORENO - River Plate 
  29. MILTON DELGADO - Boca Juniors 
  30. ALAN VARELA - FC Porto 
  31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen 
  32. RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami 
  33. EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen 
  34. ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea 
  35. ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool 
  36. GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
  37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest 
  38. EMILIANO BUENDIA - Aston Villa 
  39. VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo 
  40. LIONEL MESSI - Inter de Miami 
  41. NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
  42. FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid 
  43. THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid 
  44. TOMÁS ARANDA - Boca Juniors 
  45. NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid 
  46. ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea 
  47. GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid 
  48. MATÍAS SOULÉ - AS Roma
  49. CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club 
  50. GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica 
  51. SANTIAGO CASTRO - Bologna FC 
  52. LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán 
  53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras 
  54. JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid 
  55. MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio 

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Campeón del mundo

Guido Rodríguez se sumó en el mercado de invierno a la larga lista de futbolistas del Valencia CF en haber sido campeones del mundo a lo largo de su carrera. Esta prestigiosa lista se compone por casi una veintena de nombres, el primero de ellos fue Joel Martins, que consiguió en 1958 el Mundial de Suecia con Brasil. A partir de este momento, le siguen jugadores de la talla de Rainer Bonhof (Alemania, 1974); Mario Alberto Kempes (Argentina, 1978); Leonardo de Araujo, Mazinho, Romario de Souza y Paulo Sergio Sosa (Brasil, 1994); Didier Deschamps (Francia, 1998); David Villa, David Silva, Juan Mata, Carlos Marchena y Raúl Albiol (España, 2010); Mustafi (Alemania, 2014); Adil Rami (Francia, 2018); y Otamendi, De Paul y Guido Rodríguez (Argentina, 2022).

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