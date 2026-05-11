La inexplicable convocatoria de la Selección Española Sub17 que deja fuera a dos joyas del Valencia CF

La convocatoria de la Selección Española Sub17 para el Europeo de Estonia tiene dos injusticias flagrantes que afectan al Valencia CF. Sergio García, exjugador de Espanyol o Real Betis y seleccionador de la categoría, se ha dejado en casa a dos 'súper talentos' como Iker Herrera y Marc Martínez, del juvenil de División de Honor y que ya han tenido minutos en el Mestalla.

Ambos jugadores, que se encuentran disputando ahora mismo la Copa de Campeones con el Juvenil 'A' del Valencia CF con alumnos aventajados en la cantera valencianista, jugando con futbolistas de una generación más mayores y siendo, además, de los más destacados del equipo.

Iker Herrera, central que encaja a la perfección con el juego de España

En el caso de Íker Herrera se trata de un central espigado, de muy buen posicionamiento táctico, hábil en el uso del cuerpo y un talento descomunal para sacar el balón jugado, lo que le ha llevado incluso a jugar como pivote en algunos contextos. Su perfil encaja como anillo al dedo al de la Selección Española y ha sido un habitual en las convocatorias de las inferiores, pero en el momento de la verdad Sergio García no se lo ha llevado.

Marc Martínez, talento a raudales en la mediapunta

En el caso de Marc Martínez tiene calidad a raudales. En su posición juega el 'crack' de la Masía Ebrima Tunkara, pero el canterano valencianista tiene nivel de sobra para jugar en cualquier demarcación de la mediapunta y en la rotación del equipo. A sus espaldas, además, tiene un golazo en la fase de clasificación y buenas actuaciones.

Marc Martínez celebra un gol con el Valenci CF / INSTAGRAM: marrc.martinez

Martínez, futbolista rápido, con llegada y con visión de juego para dar el último pase, también ha ido convocado con España en diferentes ocasiones, pero en la lista final para jugar el campeonato de Europa en Estonia el seleccionador también se lo ha dejado en casa. No habrá representación blanquinegra en el torneo de la generación de 2009, en la que el Valencia CF tiene a dos de sus grandes joyas.