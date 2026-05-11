¿Cuántas veces ha estado Kiat Lim en Valencia como presidente del club?

Kiat Lim es un presidente relativamente ausente, por lo menos en lo estrictamente físico. El hijo de Peter Lim lleva más de un año en el cargo, pero son pocas las veces que ha visitado la ciudad en toda su vida desde que tomó posesión de la presidencia como relevo de Layhoon Chan, quien sí llegó a vivir en la ciudad un tiempo. Nos remontamos al 3 de marzo de 2025, cuando el Valencia CF comunicó el cambio en la cima del organigrama con efecto para 48 horas después. Era un secreto a voces, pero llegó dos años después de prometer una mayor implicación que no se tradujo en su presencia en las dos Juntas Generales siguientes, pero sí en la de 2025 en compañía de Ron Gourlay.

"Kiat Lim, Consejero del Valencia CF desde 2022, asume esta nueva responsabilidad en un momento clave para la organización. Su nombramiento demuestra un firme compromiso a largo plazo con el Club y refuerza la apuesta del Club con la estabilidad y la construcción de un proyecto sólido para el futuro", rezó entonces el comunicado oficial.

Desde ese momento, Kiat Lim, actual presidente del Valencia CF, ha viajado a la ciudad de Valencia cuatro veces.

Todas las visitas de Kiat Lim a Valencia

Marzo de 2025: Toma de posesión

Su primera visita fue a comienzos de marzo de 2025, coincidiendo con su nombramiento como presidente y el relevo de Layhoon Chan. Fue una estancia breve para asumir formalmente el cargo.

Javier Bengoa

Julio de 2025: Reuniones deportivas y visita a Paterna

Regresó en julio de 2025, cuatro meses después de su nombramiento. Durante esta visita mantuvo reuniones con Ron Gourlay, Javier Solís, Miguel Ángel Corona e Inma Ibáñez, visitó la Ciudad Deportiva de Paterna y supervisó tanto Mestalla como el Nou Mestalla.

Diciembre de 2025: Junta General de Accionistas

La tercera visita tuvo lugar en diciembre de 2025, coincidiendo con la Junta General de Accionistas del club. Era su tercera presencia en la ciudad desde que asumió la presidencia y estuvo acompañado en el acto por Ron Gourlay.

Celeste Martínez

Marzo de 2026: Reuniones y seguimiento del Nou Mestalla

La cuarta visita se produjo entre el 23 y el 25 de marzo de 2026. Permaneció dos días en Valencia, se reunió con Carlos Corberán y Ron Gourlay, visitó Paterna y supervisó el avance de las obras del Nou Mestalla.

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Y en los próximos días está previsto que regrese a la ciudad para una nueva tanda de reuniones y una vez certificada casi matemáticamente la permanencia del Valencia CF en LaLiga.