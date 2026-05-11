El récord histórico de Cancelo después de salir del Valencia CF

El fútbol europeo ya tiene un nuevo nombre en sus libros de historia: João Cancelo. El ex del Valencia CF se ha convertido con el título de liga del Barcelona en el primer futbolista en conquistar las cuatro grandes ligas del continente: la Premier League, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga, un logro jamás alcanzado hasta ahora por ningún jugador.

El lateral portugués ha ido construyendo una carrera repleta de éxitos desde su salida del Valencia CF. En Inglaterra levantó la Premier League con el Manchester City, mientras que en Italia conquistó la Serie A con la Juventus FC. Posteriormente sumó la Bundesliga con el FC Bayern Munich y recientemente añadió LaLiga a su palmarés tras su etapa en España.

Un póker de campeonatos históricos que ningún otro futbolista había conseguido anteriormente. Solo un entrenador había alcanzado semejante hazaña: Carlo Ancelotti, quien completó las grandes ligas hace dos temporadas después de ganar LaLiga con el Real Madrid CF.

Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal (d) y Joao Cancelo celebran la victoria y el título de Liga al finalizar el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputaron este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Siu Wu. (Barcelona) / Siu Wu / EFE

También con Benfica

El impresionante currículum de Cancelo no termina ahí. El internacional portugués también presume de una liga portuguesa con el Benfica, además de una UEFA Champions League, una FA Cup, dos Copas de la Liga inglesas, una Supercopa de Italia, una Copa de Portugal, una Supercopa de Portugal y la UEFA Nations League conquistada con la selección de Portugal.

A sus 31 años, João Cancelo sigue ampliando una trayectoria que ya le sitúa entre los futbolistas más laureados y versátiles del fútbol europeo moderno.

Noticias relacionadas

Cancelo en el Valencia en la 14/15 / Valencia CF

Futuro incierto

Joao Cancelo comenzó desde ayer a presionar para salir del Al Hilal, club con el que tiene contrato pero que no cuentan con él. El lateral portugués aseguró que se sintió traicionado en el equipo saudí, ya que le acabaron engañando y tiene claro que su futuro pasa por salir de ahí a partir del 30 de junio: "En el Al Hilal lamentablemente, tuve gente que no me dijo la verdad. Me dijeron que me iban a inscribir en la lista de la liga saudí, y luego, llegado el momento, no lo hicieron. Y siempre soy yo el que tiene mala cara... Pero al menos tengo mi palabra, no la cambio por nada del mundo, siempre he sido el mismo. Soy directo. No guardo rencor a nadie. Hoy estoy aquí, estoy muy feliz, gané un título con el Barça, que para mí es el mejor club del mundo", aseguró en 'Dazn'.