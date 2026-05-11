Fran Pérez sortea la amarilla y podrá estar en Mestalla para medirse a su Valencia
El futbolista valenciano, que puede volver a la que fue su casa, sigue con cuatro amarillas, a una de la suspensión
El Valencia CF - Rayo Vallecano tendrá entre sus alicientes el regreso de Fran Pérez a Mestalla después de salir el pasado verano con destino al barrio, poniendo fin a toda una vida como valencianista desde las categorías inferiores hasta el primer equipo y recalando en Vallecas, dónde ha llegado a una final europea.
Este retorno, no obstante, estuvo en serio riesgo porque el jugador valenciano está apercibido de sanción por acumulación de tarjetas y jugó anoche contra el Girona que tiene mucho que decir en la lucha por la permanencia.
Cuatro apercibidos
El canterano valencianista no es el único jugador apercibido, ya que hasta cuatro compañeros más están en su misma situación, a una sola cartulina amarilla de ser sancionados.
Titulares en riesgo
Además, son jugadores muy importantes en los planes de Íñigo Pérez: Andrei Ratiu, Gerard Gumbau, Pep Chavarría y Unai López, por lo que cualquiera de estas ausencias será una baja muy sensible para los vallecanos, que maridan esta situación con la necesidad de hacer rotaciones para jugar la final de la Conference League contra el Crystal Palace. Lo que ya es seguro es que Iñigo tendrá a los cinco disponibles en Mestalla. Pedro Díaz, no apercibido, fue el único que vio la amarilla ante el Girona, duelo que concluyó con empate a un gol.
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