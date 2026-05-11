En riesgo el regreso de Fran Pérez a Mestalla en el Valencia CF - Rayo Vallecano
El futbolista valenciano, que puede volver a la que fue su casa, está a una sola amarilla de tener que cumplir sanción
El Valencia CF - Rayo Vallecano tendrá entre sus alicientes el regreso de Fran Pérez a Mestalla después de salir el pasado verano con destino al barrio, poniendo fin a toda una vida como valencianista desde las categorías inferiores hasta el primer equipo y recalando en Vallecas, dónde ha llegado a una final europea.
Este retorno, no obstante, está en serio riesgo porque el jugador valenciano está apercibido de sanción por acumulación de tarjetas y tiene partido esta noche contra el Girona que tiene mucho que decir en la lucha por la permanencia.
Cuatro apercibidos
El canterano valencianista no es el único jugador que se podría perder el importante duelo en el templo valencianista, ya que hasta cuatro compañeros más están en su misma situación, a una sola cartulina amarilla de ser sancionados.
Titulares en riesgo
Además, son jugadores muy importantes en los planes de Íñigo Pérez: Andrei Ratiu, Gerard Gumbau, Pep Chavarría y Unai López, por lo que cualquiera de estas ausencias será una baja muy sensible para los vallecanos, que maridan esta situación con la necesidad de hacer rotaciones para jugar la final de la Conference League contra el Crystal Palace.
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