El 'secreto' de Dimitrievski para ser un valor diferencial del Valencia CF en LaLiga
El portero se acuerda de su esfuerzo diario en Paterna y la "ayuda de todos los porteros, de Marcos Abad y Andoni Ochotorena" después de otra actuación salvadora bajo palos en Bilbao como contra el Mallorca o el Girona
Stole Dimitrievski se ha convertido en un valor diferencial para este Valencia CF. El portero normacedonio se ha erigido en uno de los pilares fundamentales del equipo hacia la permanecia. En San Mamés, como en Mallorca o contra el Girona en Mestalla, volvió a ser decisivo en la portería con una exhibición de rendimiento para resolver situaciones de peligro y experiencia para manejar el partido que llevó al equipo hasta la victoria.
El arquero también fue protagonista al final del partido en los micrófonos del club. Su primera reacción al ser preguntado por su nivel en la portería en la segunda vuelta del campeonato fue acordarse de su esfuerzo diario en la ciudad deportiva de Paterna con su equipo de trabajo incluido sus 'competidores' Julen Agirrezabala, Cristian Rivero y Vicent Abril. Ese es su gran secreto a pesar de lo cuesta arriba que empezó la temporada para él. “Con ayuda de todos los porteros, con Marcos Abad y Andoni Ochotorena trabajando todos los días, estamos intentando de aportar y ayudar desde la portería para sumar puntos. Hoy, se ha dado y hay que seguir trabajando todo el grupo de porteros que es excelente y trabajamos muy bien para estar a la altura del equipo”. Estas fueron sus declaraciones al club:
Victoria
“Son muy importantes los puntos, cada partido es lo más importante. Veníamos a pelear, a trabajar el partido y se pudo conseguir la victoria con el trabajo de todos. Todo el equipo ha corrido, ha sido disciplinado, las órdenes del míster, todos hemos estado a la altura para ganar el partido. Había ganado aquí y sé lo que se sufre. El equipo ha sabido sufrir, trabajar, jugar y aprovechar la contundencia en las áreas. Somos merecedores de la victoria”.
Próximos encuentros
“Se trata de seguir. Cuando no hemos hecho buenos partidos, hemos apretado, trabajado y luchado y ahora pues vamos a seguir el mismo camino. El próximo encuentro frente al Rayo Vallecano es muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. Tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la afición, cantar, de estar juntos porque se lo merecen. Esta victoria es gracias también a los aficionados que han venido a apoyarnos, que nos apoyan desde casa, todo el mundo. Tenemos que disfrutar también peleando, sufriendo porque de eso se trata también el fútbol y la vida”.
Grandes intervenciones
“Con ayuda de todos los porteros, con Marcos Abad y Andoni Ochotorena trabajando todos los días, estamos intentando de aportar y ayudar desde la portería para sumar puntos. Hoy, se ha dado y hay que seguir trabajando todo el grupo de porteros que es excelente y trabajamos muy bien para estar a la altura del equipo”.
Próximo partido contra el Rayo Vallecano en el Camp de Mestalla
“Nosotros siempre hemos querido ganar en casa, aportar esa felicidad a la afición. Se lo merecen más que todos ganar y disfrutar y compartir con ellos esa energía de vencer. Se trata de jugar, ganar y avanzar”.
- Final | Sadiq sale al rescate en San Mamés
- Spar Girona - Valencia Basket: los playoffs de la Liga F Endesa, en vivo
- Valencia Basket - Baskonia: Liga Endesa, en vivo y en directo
- Dani Martín reclama 'por favor' la salida de Peter Lim del Valencia CF en el Roig Arena
- Dimitrievski y Sadiq ponen la salvación en la palma de la mano
- Sorpresa en el once inicial del Valencia CF contra el Athletic en San Mamés
- Las notas de la victoria del Valencia CF en San Mamés contra el Athletic Club
- Kiat Lim reacciona a la victoria contra el Athletic antes de viajar a València en los próximos días