Umar Sadiq: el fichaje de invierno con más gol de LaLiga

Umar Sadiq lo ha vuelto a hacer. El delantero nigeriano ha impulsado de nuevo al Valencia CF hacia la salvación en la segunda mitad de la temporada. La pasada campaña llegó a Mestalla cedido por la Real Sociedad y sus cinco dianas resultaron determinantes en la reacción de un equipo, de la mano de Carlos Corberán, que, a finales de enero de 2025, estuvo hasta a cinco puntos de la salvación tras 21 jornadas de LaLiga. Ahora, en propiedad, sus goles han caído con la misma valía.

El cabezazo a la red de Sadiq en la Catedral permitió al Valencia recuperar la calma en una tensa carrera por la permanencia en Primera. Con 42 puntos en el casillero, el equipo afronta el partido del jueves en casa frente al Rayo Vallecano con el objetivo de sellar la continuidad el próximo curso en LaLiga. Además, un triunfo, en función del resto de resultados podría poner la última plaza europea -UEFA Conference League- a tiro de piedra. Hoy, en posesión del Getafe CF de José Bordalás, se halla a solo tres puntos.

Un acierto de fichaje

Nuevamente en el equipo desde enero, esta vez en propiedad tras el pago de un traspaso de cinco millones, en esta segunda etapa el africano ha ido subiendo el ritmo paulatinamente. A finales de febrero conquistó la titularidad por delante de Hugo Duro y, en el último mes, se ha reencontrado con el gol. Hasta el punto de que Sadiq es el máximo goleador de la competición de entre los más de 50 fichajes que los 20 clubes participantes realizaron en la ventana de invierno.

Como apunta Pedro Martín, periodista especializado en estadística de la Cadena Cope, el delantero valencianista lidera, con cuatro dianas, la lista de goleadores de jugadores incorporados en enero junto con el uruguayo del Getafe CF Martín Satriano, y por encima del argentino del mismo equipo Luis Vázquez (3), el francés del Sevilla FC Neal Maupay (2), otro argentino, el valencianista Guido Rodríguez (2), y otro nigeriano, el rutilante fichaje del Atlético de Madrid, Ademola Lookman (2).

Esta es la lista de máximos goleadores de LaLiga entre los fichajes de invierno:

4 goles | 3 asistencias | 17 partidos | 847 minutos | 1 gol cada 211 minutos

Martín Satriano — Getafe CF

4 goles | 1 asistencia | 16 partidos | 1.427 minutos | 1 gol cada 357 minutos

Luis Vázquez — Getafe CF

3 goles | — | 15 partidos | 1.096 minutos | 1 gol cada 365 minutos

Neal Maupay — Sevilla FC

2 goles | 1 asistencia | 9 partidos | 721 minutos | 1 gol cada 361 minutos

Guido Rodríguez — Valencia CF

2 goles | — | 13 partidos | 1.038 minutos | 1 gol cada 518 minutos

Ademola Lookman — Atlético de Madrid

2 goles | — | 9 partidos | 416 minutos | 1 gol cada 208 minutos

Los datos revelan como el '6' valencianista se ha convertido por segunda vez consecutiva en uno de los grandes aciertos del mercado invernal. Además de liderar la clasificación de goleadores, Sadiq también suma tres asistencias y ha participado directamente en siete tantos del conjunto de Carlos Corberán, que también coloca en la lista a Guido, otro ejemplo del buen hacer de los llegados en invierno. Un mercado donde el Getafe también ha acertado de pleno: los siete goles de los sudamericanos Satriano, quien estuvo en la agenda de Corberán, y Vázquez han catapultado a los madrileños a una zona tranquila con aspiraciones europeas.

Mismo ritmo goleador que Ademola Lookman

Por otro lado, solo Lookman, que ha jugado tan solo 400 minutos de Liga en un Atlético del 'Cholo' que lo apostó todo a la Champions, cuenta con un mejor ratio de goles por minutos (208') que los 211 minutos del nigeriano del Valencia. Eso sí, Lookman ha hecho tres goles en la Liga de Campeones, totalizando siete dianas desde su aterrizaje en el Atlético a inicios de febrero, lo que aumenta la media de goles por minuto a 242.

La relevancia de lo hecho por Sadiq va más allá de los goles, abarca los momentos en los que los ha convertido y la incidencia sobre las defensas rivales, pendientes de cómo poder controlar a un delantero que reúne como virtudes la impredecibilidad en el área y la solidaridad para asistir al compañero mejor posicionado.

Mejores números que hace una temporada

En cuanto a la importancia de sus acciones, el pasado curso, Sadiq alcanzó los seis tantos, cinco en la Liga en 16 partidos y 825 minutos, y uno en la Copa del Rey. Las cinco dianas en la competición de la regularidad valieron su peso en oro, igual que la del domingo en San Mamés. Hace un año, rascó un punto en La Cerámica ante el Villarreal, otro con el tacón en El Sadar, feudo de Osasuna, y certificó la salida de la zona de descenso con el gol de la victoria ante el Valladolid (2-1) en la jornada 27 de principios de marzo.

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Actualmente, con tres fechas más por delante y el rol de titular ganado a pulso, el ex de la Real Sociedad y el Almería, ya ha mejorado sus réditos goleadores con el Valencia de la anterior campaña. Entonces, a los cinco en LaLiga, se sumó el que anotó en Ourense en la Copa, su primero con la camiseta blanquinegra. De momento, además de en Bilbao, ha dejado su impronta goleadora en Mallorca (1-1) y en el derbi de Orriols con el Levante UD (0-2). Cuatro en la Liga, y tres más en la Copa, a Reus, Burgos y Athletic. Siete, en total.