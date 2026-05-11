El Valencia CF repite la fórmula 'The Champions Burger' en Mestalla: Fechas, formato y participantes

'The Champions Burger' regresa por tercer año consecutivo al estadio del Valencia CF: Mestalla. Esta vez con The Big Game, la ruta inspirada en la NFL, la liga profesional de fútbol americano, que llega acompañada de un impactante espectáculo de entretenimiento que elevará la intensidad de la competición por el título de “Mejor hamburguesa de España”.

Del 11 al 29 de junio, el evento gastronómico más viral del momento tomará el campo para sumergir al público en una atmósfera dominada por los tonos rojo, azul y blanco, representativos de la temática de esta edición inspirada en la NFL. Los visitantes, en este sentido, recorrerán una escenografía sorprendente, con iluminación envolvente, túneles de acceso, sonido inmersivo y actividades interactivas que potenciarán la experiencia.

Tras el éxito de 2025, con más de 300.000 asistentes, el estadio se convertirá durante 19 días en una competición en vivo. Más de 25 hamburgueserías saltarán al campo en formato food truck con propuestas gourmet con la carne premium como protagonista. Por tercera edición consecutiva, el público formará parte activa del juego en un escenario de excepción. Tras probar las burgers, podrá votar su favorita valorando el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. La afición marcará el ritmo de la competición y decidirá el resultado final.

The Champions Burger, con un formato innovador que fusiona ocio y gastronomía con espectáculo, está recorriendo más de 60 ciudades entre febrero y diciembre. El año pasado batió récords –57 ciudades visitadas, más de 8 millones de asistentes, 300 hamburgueserías participantes y un exitoso debut internacional en París y Oporto–. En 2026, el festival se reinventa con tres nuevas rutas temáticas y una expansión que está llevando ya la pasión por las burgers a nuevos destinos de España, Francia y Portugal.

THE CHAMPIONS BURGER EN MESTALLA / VCF

El poder de Mestalla

El estadio del Valencia CF continúa consolidándose como un escenario de grandes eventos. Esta estrategia, orientada al posicionamiento en el sector de cara al futuro traslado al Nou Mestalla en verano de 2027, busca establecer nuevos puntos de contacto con todo tipo de públicos y visitantes, más allá de los partidos del primer equipo.

El Club sigue trabajando para convertir su estadio en un referente de ocio, cultura y entretenimiento en la ciudad, reforzando su papel como motor social y dinamizador del entorno.

Un proyecto valenciano

The Champions Burger nació hace nueve años de la mano de tres jóvenes empresarios valencianos y, desde entonces, ha revolucionado la cultura de la hamburguesa en Europa. El proyecto se ha consolidado como líder de los eventos gastronómicos de entretenimiento, impulsando la apertura de nuevos establecimientos especializados y elevando la calidad, creatividad y diversidad de un producto que hoy ya forma parte de la gastronomía gourmet.

Desde sus inicios, más de 13 millones de visitantes han pasado por el festival, que también ha recibido a más de 200 representantes institucionales, un reconocimiento al impacto positivo que genera conectando con miles de personas en cada visita.

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Este año celebra su séptima edición y ya ha visitado Murcia, Sevilla, Alicante, Barcelona y Madrid, y ha arrancado la ruta portuguesa en Oporto y Braga con gran éxito. En cada ciudad, el público decidirá qué hamburgueserías subirán al podio. Y al final de año se elegirá, primero, la “Mejor hamburguesa de España” y, posteriormente, la “Mejor hamburguesa de Europa”.