Cuenta pendiente del Valencia CF con Mestalla: peor de local que de visitante

El Valencia CF no está siendo todo lo constante que debería en Mestalla y eso le ha costado dejar escapar puntos importantes ante rivales que han pasado buena parte de la temporada en la zona baja de la clasificación. El conjunto de Carlos Corberán no ha sido capaz de imponerse en casa a equipos como Sevilla, Elche, Oviedo o Mallorca, encuentros en los que se esperaba un mayor rendimiento como local y que han terminado penalizando al equipo en la tabla, sobre todo porque el descenso ha sido una posible realidad en muchos momentos del curso.

De hecho, resulta llamativo que el Valencia presente mejores números fuera de casa que en Mestalla (no a nivel de puntos, pero sí a nivel clasificatorio). El equipo blanquinegro ocupa una mejor posición en la clasificación de visitantes que en la de locales, un dato que refleja que el conjunto valencianista no ha conseguido dar a su afición las alegrías que históricamente se esperaban en un estadio con el peso competitivo de Mestalla.

La comparación con otros equipos de la competición también deja en evidencia esa falta de fortaleza como local. Clubes como Elche, Mallorca o Rayo Vallecano, entre otros, están firmando mejores registros en sus respectivos estadios, lo que demuestra que la presión y el empuje de Mestalla no están teniendo el efecto diferencial de otras temporadas. No en vano, el Valencia es actualmente el duodécimo mejor local de la categoría.

La tabla de LaLiga teniendo en cuenta solo los partidos jugados por los equipos en su condición de local / sofascore.com

Sin embargo, el rendimiento lejos de Valencia sí está siendo más competitivo. El equipo de Corberán es el décimo mejor visitante del campeonato, dos puestos por encima de su clasificación como local. Un dato que sorprende especialmente teniendo en cuenta el peso histórico de Mestalla como uno de los campos más complicados del fútbol español y la tradicional fortaleza del Valencia ante su público -una afición líder porcentaje de lleno-. O al menos eso es lo que se ha creído siempre con la famosa frase 'Mestalla gana partidos'.

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Tabla de la Liga teniendo en cuenta únicamente los partidos de los equipos jugados lejos de sus estadios / sofascore.com

Los resultados de la última década

Los números de los últimos años reflejan además que esta situación no es algo aislado. Contando la presente temporada, en cinco de las últimas diez campañas el Valencia ha terminado con mejores registros como visitante que como local, una tendencia que evidencia la necesidad de mejorar sus prestaciones en Mestalla. En cualquier caso, ese dato no siempre ha sido sinónimo de malos resultados deportivos. De hecho, en una de las temporadas de Marcelino García Toral el Valencia fue el noveno mejor local de LaLiga, pero logró ser el segundo mejor visitante del campeonato, un rendimiento extraordinario que terminó traduciéndose en una clasificación muy positiva.