El Valencia CF vuelve a los once ideales de la jornada en LaLIga

El gran presente de Guido Rodríguez en LaLiga sigue dando que hablar. El mediocampista argentino del Valencia CF fue incluido en el equipo ideal de la jornada 35 confeccionado por el portal estadístico WhoScored, un reconocimiento reservado para los futbolistas con mejor rendimiento del fin de semana en el campeonato español.

Guido apareció en el mediocampo del once de la semana tras recibir una valoración de 7.48, en una alineación plagada de nombres destacados y actuaciones sobresalientes.

El equipo ideal quedó conformado por:

A. Fernández (CA Osasuna) – 7.79

A. Ratiu (Rayo Vallecano) – 7.32

A. Castrín (Sevilla FC) – 7.76

D. Calvo (Real Oviedo) – 7.61

Á. Moreno (Girona FC) – 7.70

Antony (Real Betis) – 7.78

S. Altimira (Real Betis) – 7.74

Guido Rodríguez (Valencia CF) – 7.48

Víctor García (Levante UD) – 8.12

Á. Rodríguez (Elche CF) – 8.26

V. Muriqi (RCD Mallorca) – 7.91

En clave fútbol valenciano destaca especialmente Víctor García, futbolista del Levante UD, quien obtuvo una puntuación de 8.12 y fue uno de los jugadores más determinantes de la jornada.

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Para Guido, esta distinción representa un argumento más en su carrera por ganarse un lugar en el próximo Mundial. El lunes, el futbolista argentino fue convocado por Lionel Scaloni en la prelista de 55 jugadores de la selección argentina, aunque su verdadero objetivo pasa por meterse en la convocatoria definitiva y asegurarse un sitio en la gran cita internacional.