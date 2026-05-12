Llamamiento del Valencia CF a su afición contra el Rayo Vallecano: "Todos de BLANC"

El Valencia CF ha hecho un llamamiento a su afición para que acuda vestida de blanco este jueves a Mestalla en el partido frente al Rayo Vallecano. El club valencianista publicó un mensaje en sus redes sociales bajo el lema: “Todos de BLANCO. La fuerza de Mestalla”.

La iniciativa llega en una semana clave y en la línea del mensaje lanzado horas antes por Pepelu, que pidió unidad entre equipo y grada. “La afición y el equipo tenemos que estar juntos”, aseguró el centrocampista valencianista en su comparecencia ante los medios.

Desde el club confían en que Mestalla presente un ambiente de las grandes citas para empujar al equipo en un encuentro importante en la recta final de la temporada.

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El mensaje de Pepelu

“El equipo tiene muchas ganas de volver a Mestalla, sobre todo, después del ultimo partido que no salieron las cosas y, desde el principio dar ese plus, sabiendo que la gente lo va a dar y darles una alegría con la victoria. La afición y el equipo tienen que estar juntos porque así es cuando se han sacado los mejores resultados. Mestalla tiene que ser un fortín y más ahora con la situación que llegamos y la victoria del otro día. Tenemos que acabar bien la temporada porque se lo merecen”, decía Pepelu.