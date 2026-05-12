Pepelu señala que el Valencia se quiere sacar "la espinita" del Atlético de Madrid en Mestalla

El triunfo del Valencia CF en San Mamés ha devuelto el oxígeno y también confianza a un vestuario que necesitaba una tarde así. Uno de los futbolistas que mejor simbolizó el esfuerzo colectivo fue Pepelu, que tras la victoria pone el foco tanto en la unión del grupo como en la necesidad de responder ahora ante la afición en Mestalla este jueves ante el Rayo Vallecano.

El centrocampista valenciano admitió que el equipo llega reforzado anímicamente después del golpe sobre la mesa en Bilbao. "Estoy contento después de una victoria. El equipo está bien, ganar nos refuerza positivamente", aseguró en declaraciones a VCF Media, antes de remarcar cuál debe ser ahora el siguiente paso: volver a hacerse fuerte en casa. En ese sentido, dejó claro que el vestuario siente una cierta deuda pendiente con Mestalla tras el último encuentro como local, donde cayeron incomprensiblemente con un Atlético de Madrid que dio la oportunidad a siete canteranos. "Estamos con ganas de jugar en Mestalla, después de la espinita del último partido, que no salieron las cosas. Vamos con la mentalidad de salir a por todas y de dar a la afición un triunfo", señaló.

La victoria frente al Athletic Club no fue casualidad para Pepelu. El futbolista destacó la mentalización con la que el grupo afrontó un duelo marcado por la presión clasificatoria. "Sabíamos de la situación. El equipo afrontó el partido como debíamos, mentalizados", explicó. Pero más allá del resultado, el mediocentro puso en valor la identidad competitiva mostrada por el equipo, una idea que considera innegociable independientemente del contexto del partido.

Para el de Dénia, la clave pasa por mantener la agresividad competitiva y el bloque unido. "Lo primordial es ser un equipo", afirmó, insistiendo en que la intención debe ser siempre "ir a por todas, a por ellos, de estar juntos". Una fórmula que, según deslizó, permitió al Valencia competir con personalidad en San Mamés y sumar tres puntos fundamentales que ahora deben tener continuidad. De todos modos, para el medio alicantino, el estilo de juego no fue novedoso, "eso es siempre". "Este triunfo da ese plus de confianza al equipo y ahora tenemos que demostrar que ha servido".

La conexión con Guido y el peso de Mestalla

En lo personal, Pepelu también habló sobre su polivalencia y sobre su entendimiento con Guido Rodríguez en el doble pivote, como se vio en San Mamés. El valencianista dejó claro que su prioridad es ayudar donde el entrenador lo necesite. "Yo siempre quiero jugar. Donde me diga el entrenador voy a cumplir", comentó. Además, reconoció haberse sentido cómodo compartiendo sala de máquinas con el argentino: "En el doble pivote, con Guido, también estuve cómodo. Todos los jugadores somos compatibles".

VCF Media

Ahora, el siguiente reto será un Rayo Vallecano al que Pepelu espera tan intenso y competitivo como durante toda la temporada. Sin embargo, volvió a centrar la responsabilidad en el propio Valencia y en el impulso que puede generar Mestalla. "Depende de nosotros porque estamos bien y si estamos junto a la afición nos irá bien", afirmó.

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El mensaje final del centrocampista fue directo hacia el valencianismo. Pepelu considera que el equipo debe ofrecer "un extra" delante de su gente y recordó el poder que tiene Mestalla cuando grada y plantilla empujan en la misma dirección. "Con la afición detrás es difícil que algún equipo saque algo de Mestalla", sentenció.