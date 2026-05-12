El Rayo Vallecano llega con dos bajas importantes pero con su '9', Alemão, en racha

Este jueves en Mestalla, a partir de las 19:00 horas, el Valencia CF afronta la oportunidad de sellar la permanencia en Primera división y, al mismo tiempo, brindarse una bola extra en las últimas dos jornadas para intentar jugar el próximo año la UEFA Conference League. Enfrente, un Rayo Vallecano, prácticamente, con idénticos objetivos que el conjunto de Carlos Corberán.

Tras el empate de este lunes noche en Vallecas con el Rayo Vallecano, el equipo de Iñigo Pérez -apuntado como futuro entrenador del Villarreal CF en sustitución de Marcelino- suma 43 puntos en 35 jornadas, uno por encima del Valencia. Para los madrileños, la cita de València es también la oportunidad de respirar totalmente tranquilo durante lo que resta de competición y hacer un esfuerzo final por ese último billete europeo, el que ostenta ahora el Getafe con 45 puntos en la séptima plaza. Una posición para la que hay 'overbooking' de equipos con posibilidades, entre otros, Osasuna y Athletic.

Objetivo prioritario: Leipzig

Cabe recordar que el objetivo prioritario de los vallecanos pasa por Lepizig, donde el 27 de mayo disputarán la final de la actual edición de la Conference ante el Crystal Palace, club al que se ha vinculado el futuro de Marcelino. Si levantan el título, además de ser un hecho histórico para Vallecas, el Rayo se garantizaría jugar la próxima temporada en un piso superior del firmamento europeo del fútbol, la UEFA Europa League. Aun así, por lo que pueda pasar en Alemania contra los ingleses, el equipo de Iñigo quiere apurar las últimas balas de asegurarse un sitio en Europa vía Liga.

¿Cómo llegará el Rayo para medirse el jueves en Mestalla al Valencia?

El equipo de la franja atraviesa un momento dulce, en el que destacan los goles de su ariete brasileño Alemão, ex del Real Oviedo. Ha marcado en dos de los últimos tres partidos en la competición doméstica, en los empates con la Real Sociedad (3-3) y Girona (1-1) en Vallecas. Y también lo hizo por partida doble para decidir contra el Estrasburgo el acceso a la final europea. Los suyos fueron los únicos tantos de la eliminatoria, tanto en Madrid como en el norte de Francia. Enchufó otros dos en los octavos de final en Turquía contra Samsunspor.

Iñigo Pérez, que medita hacer rotaciones a sabiendas de que tres días después volverá a jugar en casa contra el Villarreal, podría disponer en València de un once de alto nivel. Eso sí, con dos bajas sensibles que arrastra en los últimos partidos.

Isi e Ilias, dos bajas sensibles

Isi Palazón, sancionado con siete partidos por salir del banquillo e insultar al árbitro en el duelo Real Sociedad - Rayo de finales de abril. Entonces, Guzmán Mansilla reflejó en el acta que el jugador accedió al terreno de juego con la intención de protestar una de sus decisiones. Después de mostrarle la expulsión, el colegiado añadió que el zurdo se dirigió hacia él en los siguientes términos: "Eres un sinvergüenza", acompañando la frase con el gesto de señalarle con el dedo índice.

Isi no jugará en lo que resta de temporada en LaLiga. Se le espera para la final de Conference, escenario alemán en el que se prevé también la vuelta de uno de los futbolistas más desequilibrantes del Rayo, Ilias Akhomach. El marroquí padeció un desgarro muscular leve en el cuádriceps de la pierna izquierda durante el calentamiento de la vuelta de la semifinal de Conference en Estrasburgo y se le diagnosticó un tiempo de baja entre dos y tres semanas. No correrá riesgos antes de la cita final de Leipzig. Por lo tanto, Ilias no jugará tampoco en Mestalla.

Los apercibidos, los cinco disponibles

Los que sí podrán estar en el once contra el Valencia son los cinco apercibidos de sanción con cuatro amarillas, entre ellos, el exvalencianistas Fran Pérez. Cualquiera de los cinco podría ser víctima de las rotaciones este jueves. Se trata de jugadores importantes en los planes del entrenador navarro: Andrei Ratiu, Gerard Gumbau, Pep Chavarría y Unai López. Pedro Díaz, no apercibido, fue el único que vio la amarilla ante el Girona.

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Además de Ilias, el central italobrasileño Luiz Felipe se lesionó en la Conference y no podrá actuar ya en lo que resta de temporada. Con todo esto, el Rayo podría confeccionar un once de plenas garantías para sus intereses en Mestalla. Por ejemplo, si aparcase las rotaciones para el fin de semana: Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarría; Díaz, Valentin, Unai López, De Frutos, Pacha Espino y Alemão o Sergio Camello.