Corberán recupera efectivos para la recta final de la temporada: Beltrán apunta al Rayo

El Valencia CF continúa ultimando detalles de cara al importante compromiso liguero frente al Rayo Vallecano del próximo jueves en Mestalla, en un entrenamiento marcado por varias novedades positivas para el conjunto de Carlos Corberán.

La sesión dejó una de las imágenes más esperadas: Lucas Beltrán, mediapunta argentino, volvió a ejercitarse con total normalidad junto al grupo, una señal positiva pensando en su disponibilidad para el duelo ante el conjunto madrileño, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga.

También hubo avances con Thierry Rendall, que volvió a dar pasos hacia delante, completando un trabajo más exigente después de la activación inicial y sigue acercándose a su regreso competitivo. El objetivo del luso es poder despedirse del Valencia, con el que acaba contrato el 30 de junio, sobre el terreno de juego y recortar los plazos de la lesión muscular que padeció en Mallorca. Su vuelta podría darse frente al Barça en Mestalla, en la última fecha de la competición, aunque no puede descartase que sea este domingo en el choque en San Sebastián ante la Real Sociedad.

Thierry, en el momento de la primera parte en que cayó lesionado en Son Moix / VCF Media

Mientras tanto, el cuerpo técnico diseñó una jornada de carácter regenerativo para los futbolistas que fueron titulares en el último encuentro disputado en San Mamés. El resto de la plantilla trabajó con normalidad sobre el césped de la ciudad deportiva. Enre ellos, un Sadiq en perfecto estado de forma. El nigeriano ha superado ya sus números de la pasada campaña con la camiseta del Valencia.

Diakhaby sigue aparte y el Valencia mantiene varias bajas

Eso sí, no todas las noticias fueron positivas para el cuadro blanquinegro. Mouctar Diakhaby continúa trabajando al margen del grupo, centrado todavía en su proceso de recuperación. Tampoco participaron con el equipo José Copete y Dimitri Foulquier, que siguen tratándose de sus respectivos problemas físicos. A los tres se les espera sobre los campos de juego ya la próxima campaña.

Además, el entrenamiento volvió a contar con presencia de la cantera. Los jóvenes Rubo y Otorbi, habituales en dinámica del filial, citados en el último duelo ante el Athletic, participaron en la sesión junto al primer equipo, una muestra más de la confianza del club en la Academia.

Con el choque del jueves cada vez más cerca, el Valencia acelera para recuperar efectivos y llegar con las mejores garantías posibles a un partido que puede resultar decisivo en este tramo final de temporada.