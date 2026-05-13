Alineaciones probables del Valencia CF - Rayo Vallecano
Este jueves se puede certificar la permanencia matemática del Valencia CF en LaLiga, pero también dar un salto en la tabla que permita mantener la ilusión de poder luchar por jugar Europa el curso que viene
Este jueves se puede certificar la permanencia matemática del Valencia CF en LaLiga, pero también dar un salto en la tabla que permita mantener la ilusión de poder luchar por jugar Europa el curso que viene.
En estos momentos el Valencia CF tiene 42 puntos, aventajando en tres a un grupo de cinco equipos. Por encima, el Getafe marcha séptimo con 45 puntos, lo que le convierte en un objetivo a tiro. Para ello hay que ganar a un Rayo Vallecano que supera a los de Mestalla en sólo un punto, pero que tiene la mente más puesta en la final de la Conference que en lo que queda de LaLiga.
Para la cita de Mestalla se mantienen las bajas habituales de Copete, Diakhaby y Foulquier, mientras que tanto Thierry como Lucas Beltrán han podido entrenar este miércoles con el grupo, aunque sólo el portugués entra en la convocatoria.
En el Rayo Vallecano no estarán los lesionados Luiz Felipe ni Ilias Akhomach, así como el sancionado Isi Palazón. Iñigo Pérez afronta un final de LaLiga sabiendo que con 43 puntos está casi certificada la permanencia, por lo que puede realizar rotaciones en los últimos tres encuentros ligueros (Valencia CF, Villarreal y Alavés) para tratar de llegar de la mejor manera posible para la final de la Conference League ante el Crystal Palace.
Alineaciones probables del Valencia CF - Rayo Vallecano
Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Cömert, Tárrega, Renzo Saravia; Pepelu, Guido, Guerra; Ramazani, Rioja y Sadiq.
Rayo Vallecano: Cárdenas; Pacha, Mendy, Lejeune, Balliu, Pathe Ciss, Gumbau, Pedro Díaz; De Frutos, Fran Pérez y Alemao.
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