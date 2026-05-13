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Baja confirmada en el Valencia CF para medirse al Rayo Vallecano

El conjunto de Mestalla no podrá contar, una semana más, con Lucas Beltrán, cuyas molestias en la rodilla no han desaparecido

Carlos Corberán confirma la baja de Lucas Beltrán

Carlos Corberán confirma la baja de Lucas Beltrán

JM López

Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

El Valencia CF tiene contra el Rayo Vallecano un partido muy importante para sellar la permanencia y definir su objetivo en los últimos dos partidos del curso y Carlos Cobrerán podrá contar con casi todos para la 'batalla', inlcuido Thierry Rendall, cuya recueración se ha acelerado... Pero tendrá nuevamente una baja importante.

Lucas Beltrán, que se probó para intentar estar en San Mamés y que no tuvo fortuna, tampoco estará el jueves con el resto de sus compañeros para enfrentarse a los vallecanos. El dolor en la rodilla sigue muy presente y el argentino no está pudiendo ser de la partida y estar con el resto de compañeros.

El extremo del Valencia Lucas Beltrán (i) realiza un disparo durante el encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Espanyol disputado en Mestalla, Valencia. EFE/ Ana Escobar. (ESPANYOL)

El mediapunta del Valencia Lucas Beltrán (i) realiza un disparo durante el encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Espanyol disputado en Mestalla, Valencia. EFE/ Ana Escobar. (ESPANYOL) / Ana Escobar / EFE

Confirmado por Corberán

El propio Carlos Corberán lo explicó en la rueda de prensa previa al encuentro que se celebró en la Ciudad Deportiva de Paterna: "Lucas seguirá fuera, sigue con molestias. Vuelve Thierry a la convocatoria tra entrenar con el equipos dos días", exponía el entrenador blanquinegro.

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Seguirá un solo punta

Frente a esta situación, presumiblemente el entrenador repetirá con la fórmula de poblar más el centro del campo con Javi Guerra haciendo las veces de llegador y con un solo punta en ataque, seguramente Umar Sadiq después de haber marcado y de haber sido titular Hugo Duro hace unos días.

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