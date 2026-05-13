Corberán reflexiona sobre las peculiaridades de Umar Sadiq

En una rueda de prensa que giró, como tantas otras veces, redundantemente alrededor del objetivo del Valencia CF esta temporada, Carlos Corberán fue preguntado también por el vídeo publicado en Movistar de Umar Sadiq calentando en la banda de San Mamés a poca intensidad, de forma un tanto excéntrica y por si debía gestionar el caso del nigeriano de forma distina.

La respuesta del técnico fue una reflexión sobre las diferentes personalidades que suele haber en un vestuario: "No hay dos futbolistas iguales dentro de un vestuario. Venimos de diferentes familias, culturas y países y hay que sacar lo mejor de nuestra personalidad. Y no hablo de Sadiq, sino de todos nosotros. Mejorar lo que no son nuestras mejores virtudes", señalaba.

Su sentido del humor

Sobre el carácter del delantero, no obstante, fue más específico: "Su sentido del humor es parte de su personalidad y no lo voy a cambiar", señalaba el preparador de Cheste, hablando bien del carácter peculiar que tiene Sadiq, al que tildó de "chico excepcional" y que es completamente visible a poco que conoces al punta.

Está en el Valencia por rendimiento deportivo

Asimismo, Corberán señaló que Sadiq está en el Valencia "por lo que nos da al equipo" y por lo bien que estuvo la temporada pasada cuando ya fue un fichaje del mercado de invierno. Además, puso de manifiesto que genera un buen ambiente.