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Corberán habla del objetivo real antes de medirse al Rayo Vallecano
El preparador valencianista afronta el duelo frente al Rayo Vallecano con el objetivo de certificar matemáticamente la permanencia y mantener vivio el sueño de Europa
Carlos Corberán afronta el duelo frente al Rayo Vallecano con el objetivo de certificar matemáticamente la permanencia y mantener vivio el sueño de Europa. En estos momentos el Valencia CF tiene 42 puntos, aventajando en tres a un grupo de cinco equipos. Por encima, el Getafe marcha séptimo con 45 puntos, lo que le convierte en un objetivo a tiro. Para ello hay que ganar a un Rayo Vallecano que supera a los de Mestalla en sólo un punto, pero que tiene la mente más puesta en la final de la Conference que en lo que queda de LaLiga.
Directo | Corberán da la última hora del Valencia CF
¿Cómo te influenció la experiencia en Olympiakos?, pregunta un periodista griego presente en Paterna
Cada experiencia es importante, lo fue esta y todas las vividas. Fue corta, pero intensa. Sólo pudo estar dos partidos en fase de grupos, pero de ahí también se pueden sacar valiosas lecciones.
El calentamiento de Sadiq en San Mamés...
No hay dos futbolistas iguales dentro de un vestuario. Venimos de diferentes familias, culturas y países y hay que sacar lo mejor de nuestra personalidad. Y no hablo de Sadiq, sino de todos nosotros. Mejorar lo que no son nuestras mejores virtudes. Su sentido del humor es parte de su personalidad y no lo voy a cambiar. Tranquilidad y buen ambiente equilibrado con la máxima exigencia.
Otras decepciones cuando estaba en esta situación.
La clave será lo que haremos mañana. Cuando consigues un buen rendimiento es importante saber cómo lo has conseguido. Uno de los aspectos es entender el partido que vas a jugar y cada partido es diferente.
Temporada que arreglar.
La temporada no se ha temrinado. Quedan tres partidos y a cada partido a darlo todo y ahora la importancia está en el Rayo.
El público de Mestalla y el cabreo creciente contra Corberán. ¿Oportunidad para recuperar la confianza?
Cada persona del club tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Si las cosas no salen, es parte del trabajo no sólo aceptar las críticas sino para darle la vuelta a estas.
Seguimos sin objetivo por riesgo a frustración.
He dado el objetivo de ir a por los tres puntos mañana. Eso se puede dar. Nuestra ambición es hacer el mejor partido que podamos ante un rival muy exigente. Ante la pregunta recurrente, una respuesta recurrente. Cada partido es clave. Mañana no se pueden conseguir más de 45 puntos. La ambición es máxima y decir a nuestra afición lo mucho que nos importa. Saber manejar y competir, ese es el objetivo.
Injusto catalogar el éxito o fracaso por una diferencia de 1 ó 2 puntos.
Estamos en esos márgenes y eso habla de la igualdad que estamos viendo en LaLiga. De ahí la importancia de manejar cada detalle y no sólo físico, sino también emocional para ganar en esos momentos de igualdad
Resultados malos prevois. ¿Se arrepiente de algo?
Cuando uno no consigue todo lo que quiere la insatisfacción está presente y es un estímulo para el futuro.
Jesús Vázquez.
Para nosotros tener dos laterales izquierdos como los que tenemos es un privilegio. Uno es capitán y otro joven pero con años en Primera. Creo muchísimo en que tenemos muy bien asentada esa posición.
Objetivo conseguido si se gana mañana... o no.
Hablar de objetivos no posibles no lo veo como ambicioso. Lo ambicioso es decir que el Valencia luchará por pasar de 42 a 45 puntos. Sacar los tres puntos es un gran reto y el que tenemos y defendemos. Hablar ahora de 46, 47 ó 48 qué sentido tiene. Será un partido de un gran esfuerzo físico y emocional.
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