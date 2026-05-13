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Corberán habla del objetivo real antes de medirse al Rayo Vallecano

El preparador valencianista afronta el duelo frente al Rayo Vallecano con el objetivo de certificar matemáticamente la permanencia y mantener vivio el sueño de Europa

Carlos Corberan, entrenador del Valencia CF, en Paterna

Carlos Corberan, entrenador del Valencia CF, en Paterna / Germán Caballero

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Carlos Corberán afronta el duelo frente al Rayo Vallecano con el objetivo de certificar matemáticamente la permanencia y mantener vivio el sueño de Europa. En estos momentos el Valencia CF tiene 42 puntos, aventajando en tres a un grupo de cinco equipos. Por encima, el Getafe marcha séptimo con 45 puntos, lo que le convierte en un objetivo a tiro. Para ello hay que ganar a un Rayo Vallecano que supera a los de Mestalla en sólo un punto, pero que tiene la mente más puesta en la final de la Conference que en lo que queda de LaLiga.

Directo | Corberán da la última hora del Valencia CF

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