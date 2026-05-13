El exentrenador del Valencia Héctor Cúper tiene nuevo equipo a sus 70 años

Héctor Cúper tiene cuerda para rato. El incombustible técnico argentino ha decidido regresar a los banquillos de un club para vivir la dinámica del día a día. Lo hace más una década después de decantarse por convertirse en seleccionador profesional y ocuparse de Egipto, Uzbekistán, Congo y Siria. En el pasado también preparó a Georgia. Ahora se ha decidido por regresar a Hispanoamérica.

Hay entrenadores que dejan una huella indeleble y otros que directamente se convierten en parte de la memoria sentimental de un club. Héctor Cúper pertenece a esa segunda categoría en el Valencia CF. Un técnico sobrio, metódico y competitivo que, a finales de los noventa y comienzos del nuevo siglo, llevó al valencianismo a codearse con la aristocracia del fútbol europeo.

A sus 70 años, el entrenador argentino ha sido anunciado como nuevo técnico de Universitario de Deportes, el club más laureado del fútbol peruano y vigente campeón de la Liga 1. Una apuesta de enorme impacto para una entidad que persigue un histórico tetracampeonato y que busca enderezar el rumbo tras un tramo irregular en el torneo local y en la Copa Libertadores.

Héctor Cúper durante un partido. / REUTERS

En Perú no han escatimado elogios. El gerente deportivo del club, Antonio García Pye, aseguró que la llegada del técnico de Chabás supone “un salto de calidad importante”. Y no es para menos. Pocas trayectorias pueden presumir de dos finales consecutivas de la UEFA Champions League, disputar el Mundial 2018 con la selección de Egipto, con la que fue subcampeón un año antes de Copa África y una carrera repartida entre Europa, Asia, África e Hispanoamérica.

Cúper aterriza en Lima con el prestigio intacto y con esa aura de entrenador de orden, disciplina y convicción táctica que tanto admiró Mestalla. El tiempo ha pasado, pero el respeto que genera su figura sigue siendo exactamente el mismo y es uno de los grandes en la memoria colectiva del valencianismo.

Héctor Cúper entrenó al Valencia durante dos campañas tras salir con éxito del Mallorca / SD

Su inolvidable etapa en el Valencia CF

Entre 1999 y 2001, Héctor Cúper firmó una de las etapas más brillantes en la historia moderna del Valencia. En apenas dos temporadas conquistó la Supercopa de España de 1999 y llevó al conjunto de Mestalla a dos finales consecutivas de la Champions League, en París ante el Real Madrid CF y en Milán frente al FC Bayern Munich. No levantó el título porque un polémico arbitraje y mala suerte en los penaltis lo evitó ante los alemanes, pero convirtió al Valencia en una potencia continental y sentó las bases del equipo que poco después dominaría en España con Rafa Benítez. Su Valencia era competitivo, solidario y rocoso. Un equipo con el sello inconfundible de su entrenador. Seguro que Universitario de Deportes saca partido de la experiencia de Cúper.

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