Íñigo Pérez (Rayo Vallecano) habla de Dimitrievski antes de medirse al Valencia CF

El Valencia CF recibe al Rayo Vallecano en Mestalla en un partido clave para acabar de mirar hacia el descenso y tratar de colocarse en la mitad alta de la clasificación. En el encuentro, que enfrentará a dos equipos separados por un solo punto en la tabla, habrá una serie de alicientes como los reencuentros de Fran Pérez y Stole Dimitrievski con sus exequipos.

El portero normacedonio está en su mejor momento desde que firmó por el Valencia CF y fue clave para que el equipo ganara en San Mamés y también para otros triunfos en los últimos meses después de haber empezado la temporada como suplente y protagonizando unas polémicas declaraciones.

Elogios para él

Antes del encuentro ha hablado de él Íñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, que ha tenido palabras de elogio para un portero muy querido en el barrio de Vallecas: "Dimi está muy bien y le veo con confianza. La portería del VCF no es sencilla y hay que saber lidiar con esa presión", exponía.

Buenas palabras para Corberán

Pérez no se quedó ahí, sino que también habló bien de Carlos Corberán: "Es un gran entrenador, que busca las maneras de poder ir superando las etapas", decía el entrenador sobre un partido "complejo" por el momento en el que llega: "Estos partidos entremedias de otros dos son difíciles de adivinar qué puede suceder, en la alineación puede haber variantes, a pesar de ser dos entrenadores que tenemos una identidad clara".

El objetivo

Sobre el objetivo de su equipo, con 43 puntos en el casillero, fue muy claro: "Tal y como está la clasificación, todavía es más claro. Están apretando los de abajo. Los tres partidos que nos quedan deben ser victorias", dijo.