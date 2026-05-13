Sergi Canós ya ha pasado por el quirófano para ser operado de su grave lesión de rodilla. El jugador del Real Valladolid, cedido por el Valencia CF esta temporada, ha sido intervenido de una rotura del ligamento cruzado después de un mes de espera para poder realizar la cirugía.

El extremo ha sido operado en el Hospital Recoletas Salud Campo Grande de Valladolid. Ahora Canós inicia una larga recuperación que "variará en función de la evolución".

Canós ha participado en 21 partidos de LaLiga Hypermotion esta temporada con el equipo blanquivioleta, anotando dos goles y repartiendo una asistencia en unos mil minutos de juego. Canós se lesionó a principios del mes de abril durante un Cultural Leonesa - Valladolid.

Este es el parte médico del Valencia CF sobre Sergi Canós

Sergi Canós Tenés, jugador del Valencia CF cedido al Real Valladolid, ha sido intervenido con éxito este miércoles en el Hospital Recoletas Salud Campo Grande de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión producida el pasado 4 de abril durante el Cultural Leonesa – Real Valladolid.

Noticias relacionadas

El regreso de Sergi Tenés a los terrenos de juego variará en función de la evolución de su recuperación.