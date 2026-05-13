Horario y dónde ver el Valencia CF - Rayo Vallecano de LaLiga en Mestalla
Este jueves se puede salir de dudas sobre el verdadero objetivo de los de Corberán de cara a los últimos partidos de la temporada. Hay mucho en juego
Este jueves se puede certificar la permanencia matemática del Valencia CF en LaLiga, pero también dar un salto en la tabla que permita mantener la ilusión de poder luchar por jugar Europa el curso que viene.
En estos momentos el Valencia CF tiene 42 puntos, aventajando en tres a un grupo de cinco equipos. Por encima, el Getafe marcha séptimo con 45 puntos, lo que le convierte en un objetivo a tiro. Para ello hay que ganar a un Rayo Vallecano que supera a los de Mestalla en sólo un punto, pero que tiene la mente más puesta en la final de la Conference que en lo que queda de LaLiga.
Uno de los hombres a seguir puede ser Fran Pérez, hasta el curso pasado integrante de la plantilla valencianista y que tiene muchas papeletas de ser titular ante el club de su vida.
Horario y dónde ver el Valencia - Rayo Vallecano por TV
El Valencia - Rayo Vallecano se disputará el jueves 14 de mayo de 2026 en Mestalla a partir de las 19 horas. El choque podrá verse por televisión a través de DAZN y seguir por internet en Superdeporte.
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