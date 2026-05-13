El Valencia quiere 'teñir' Mestalla completamente de blanco

El Valencia CF ha decidido sumarse a una iniciativa nacida entre su afición en redes sociales y vestirá completamente de blanco en el decisivo encuentro de este jueves ante el Rayo Vallecano en Mestalla. El club modificará de forma excepcional su indumentaria habitual y saltará al césped con camiseta, pantalón y medias blancas con el objetivo de que tanto el equipo como las gradas presenten una imagen uniforme en una de las noches más importantes de la temporada.

Bajo el lema “Tots junts, tots de blanc” (“Todos juntos, todos de blanco”), la entidad valencianista lanzó este miércoles un mensaje a través de sus canales oficiales para animar a los aficionados a acudir al estadio vestidos de ese color. La campaña busca convertir Mestalla en un escenario completamente blanco y reforzar la conexión entre la plantilla y una afición que volverá a llenar el estadio en un partido con mucho en juego.

La primera equipación del Valencia durante la presente temporada combina tradicionalmente camiseta blanca con pantalón y medias negras. Sin embargo, para esta cita el club ha optado por alterar esa estética y presentar un uniforme íntegramente blanco, una decisión simbólica que pretende potenciar el ambiente de apoyo y unidad en las gradas.

La Força de Mestalla / VCF

El choque ante el Rayo Vallecano corresponde a la antepenúltima jornada de LaLiga y puede resultar determinante para el futuro inmediato del conjunto dirigido por Carlos Corberán. El equipo todavía no ha certificado matemáticamente la permanencia, aunque también mantiene opciones de alcanzar puestos europeos si encadena un buen final de campeonato.

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Mestalla, que se prepara para registrar otra gran entrada, se convertirá así en un auténtico mosaico blanco en una noche cargada de tensión e ilusión. El Valencia confía en que la iniciativa sirva para generar un ambiente imponente y empujar al equipo hacia una victoria que puede acercar tanto la tranquilidad definitiva como el sueño continental.