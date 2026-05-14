Dani Martín no se hace el loco y pide perdón a Peter Lim por lo ocurrido en su concierto del Roig Arena

El destrozo tanto deportivo como reputacional del Valencia CF en los últimos años no ha cesado y traspasa las fronteras de Mestalla, de València y hasta de España. Más allá de los valencianistas, son muchos los aficionados al fútbol, forofos de otros equipos, que reclaman la marcha de Peter Lim de un club histórico. Uno de los últimos personajes conocidos en hacerlo públicamente fue el cantante Dani Martín, que en un desinhibido ambiente festivo propio de sus conciertos en el Roig Arena pidió "que se vaya el chino ese". Evidentemente, le ha tocado pedir perdón más por las formas que por el fondo.

Peter Lim no es chino, sino singapurense. En este sentido, se puede tomar como una ofensa generalizar con el gentilicio de China a prácticamente todo el continente. Principalmente por ese motivo, Dani Martín no se ha hecho el loco y ha decidido pedir perdón.

El cantante es un orgulloso hincha del Atlético de Madrid, pero su empatía por lo que está viviendo el entorno valencianista le llevó a mojarse. "A ver si se va el chino ese ya" y argumentó que "ha venido una vez a ver el partido del equipo, ¿no? Vino un día. ¡Qué se vaya por favor!", añadió volviendo a levantar el aplauso del público. "Amo al Valencia... grandes amigos en el Valencia. ¡Gran club!", continuó. Como si se tratara del minuto 19 de un partido en Mestalla, parte del recinto le acompañó al grito de "Peter, vete ya.

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Dani Martín, en el Roig Arena este sábado / SD

El mensaje de disculpas de Dani Martín

“Igual que tengo voz para decir una cosa en un contexto desinhibido, no tiene justificación. Pido disculpas. Si alguien del Valencia CF se ha sentido ofendido, socios o directivos, pido disculpas. Los seres humanos nos equivocamos”, dijo en un vídeo.