Javi Guerra entiende los pitos de Mestalla: "Es razonable el enfado de la afición"
El centrocampista del Valencia CF avisa: "La parte de abajo está muy igualada, cada jornada ganan hasta tres equipos y no podemos bajar la guardia"
Javi Guerra fue el mejor en el empate (1-1) del Valencia CF contra el Rayo Vallecano en Mestalla. El de Gilet asistió a Diego López y fue el centrocampista con más impacto en el juego ofensivo del equipo. A la finalización del partido fue protagonista también en los micrófonos de DAZN. Estas fueron sus palabras:
Pitada de Mestalla
Es razonable el enfado de la afición porque venimos de una victoria y en casa los rivales sufren, hemos tenido momentos de apretar, pero el Rayo es un buen equipo y por eso está en la final de la Conference, hay que seguir y mirar al siguiente partido.
Segunda parte pobre
La primera parte ha sido buena, hemos tenido muchas ocasiones, aunque se han puesto por delante, hemos llegado a empatar, pero la segunda parte ha sido parada y nos ha condicinado un poco.
43 puntos, ¿salvados?
Sinceramente te diría que no podemos respirar porque la parte de abajo está muy igualada, cada jornada ganan hasta tres equipos y no podemos bajar la guardia.
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