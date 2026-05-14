Javi Guerra entiende los pitos de Mestalla: "Es razonable el enfado de la afición"

Javi Guerra fue el mejor en el empate (1-1) del Valencia CF contra el Rayo Vallecano en Mestalla. El de Gilet asistió a Diego López y fue el centrocampista con más impacto en el juego ofensivo del equipo. A la finalización del partido fue protagonista también en los micrófonos de DAZN. Estas fueron sus palabras:

Pitada de Mestalla

Es razonable el enfado de la afición porque venimos de una victoria y en casa los rivales sufren, hemos tenido momentos de apretar, pero el Rayo es un buen equipo y por eso está en la final de la Conference, hay que seguir y mirar al siguiente partido.

Segunda parte pobre

La primera parte ha sido buena, hemos tenido muchas ocasiones, aunque se han puesto por delante, hemos llegado a empatar, pero la segunda parte ha sido parada y nos ha condicinado un poco.

Valencia VLC SPD partido de fútbol de Liga EASPORTS entre el Valencia CF y el Rayo Vallecano / Francisco Calabuig / LEV

43 puntos, ¿salvados?

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Sinceramente te diría que no podemos respirar porque la parte de abajo está muy igualada, cada jornada ganan hasta tres equipos y no podemos bajar la guardia.