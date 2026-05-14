Lesión muscular de Renzo Saravia: ¿Su último partido con el Valencia CF?

Renzo Saravia es baja en Mestalla. El lateral derecho argentino del Valencia CF tuvo que ser sustituido en el minuto 31 del Valencia CF-Rayo Vallecano tras sufrir unas molestias musculares en la parte posterior del muslo que le impidieron continuar sobre el césped. El defensor, que volvía a ser titular por delante de Unai Núñez y Thierry Rendall, llevaba varios minutos aquejado físicamente antes de pedir el cambio.

Saravia permaneció en el banquillo con hielo en la parte posterior del muslo izquierdo, a la espera de conocer el alcance exacto de la lesión. A falta de pruebas médicas, todo apunta a un problema muscular que podría dejarle fuera de las dos últimas jornadas de Liga.

Noticias relacionadas

Futuro en el aire

La lesión llega además en un momento especialmente delicado para el futbolista argentino. Saravia finaliza contrato el próximo 30 de junio y su continuidad en el Valencia está en el aire. A la espera de acontecimientos, el duelo ante el Rayo Vallecano podría haber supuesto su última aparición oficial con la camiseta valencianista en Mestalla.