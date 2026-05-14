Las notas (bajas) de los jugadores del Valencia CF en el empate contra el Rayo Vallecano

Estas son las notas de los jugadores del Valencia en el empate (1-1) contra el Rayo Vallecano en Mestalla en el partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga:

DIMITRIEVSKI 6

Vendido por su defensa en el córner del gol de Lejeune y salvador en un mano a mano con Nteka. Acertó la dirección del penalti de Nteka que acabó en el palo.

SARAVIA 4

Cambiado a la media hora por lesión. Sintió molestias muculares desde muy pronto. Cometió el penalti al Pacha Espino desaprovechado por Nteka. Pudo ser su último partido en el Valencia.

TÁRREGA 5

El central volvió a sufrir como toda el entramado defensivo del equipo. Sale en la foto del gol de córner de Lejeune y en el pase interior que deja solo a Nteka ante Dimitrievski. Tuvo la oportunidad de marcar el gol de la victoria en el descuento de cabeza a la salida de un córner.

CÖMERT 5

Mucho ímpetu en defensa, pero demasiadas indecisiones en la salida de balón. Desquiciado, lo intentó desde lejos. Intentó sacar al equipo desde atrás con más personalidad que fútbol. Valiente en los momentos de adversidad.

GAYÀ 5,5

Lesionado. Sustitudo por Jesús Vázquez a la hora de partido por problemas musculares. La buena primera parte del Rayo Vallecano loe obligó a estar más pendiente de tareas defensivas. No pudo prolongarse tanto en ataque como le gusta.

PEPELU 5

Su figura no fue tan grande y ominprensente como contra el Athletic en San Mamés. El mediocentro pedió impacto en el juego del equipo y fue el sacrificado del doble pivote 'defensivo' porque el partido exigía un paso adelante en fase ofensiva.

GUIDO 5

Partido discreto del argentino en el centro del campo. Óscar Valentín, Gumbau y Pedro Díaz se apoderaron del centro del campo durante muchas fases de la primera parte.

JAVI GUERRA 7

Cambiado a la hora para sorpresa de Mestalla. El mejor de nuevo desde la medipunta. Asistió a Diego López y dejó solo a Rioja delante de Batalla. Hizo daño por dentro en su mejor versión de llegador con hasta tres disparos desde la frontral. Perdió el salto con Lejeune del gol en un desajuste con Tárrega.

RIOJA 5,5

Rápido y listo en el saque de banda del gol. Empezó en la banda izquierda, pero cambió a la derecha en busca de protagonismo. Se durmió en un mano a mano contra Batalla en el que Mendy le ganó la partida. Mucho compromiso defensivo.

DIEGO LÓPEZ 6

Marcó la diferencia en su primera aparición peligrosa del partido atacando un pase atrás de Javi Guerra dentro del área y batiendo a Batalla al palo corto en un movimiento de delantero centro puro. Implicado en defensa. Clave para frenar una acción peligrosa de De Frutos. Desgaste físico brutal. Aguantó lo últimos minutos como pudo.

HUGO DURO 4

Sin protagonismo en ataque, sin socios ni balones en condiciones para hacer daño a la portería de Baralla. Se tuvo que buscar la vida lejos del área. Honrado como siempre en el esfuerzo y la presión. Acabó cambiado a la hora de partido cediendo el relevo a Sadiq.

CAMBIOS

UNAI NÚÑEZ 5 Cumplió (como siempre) en el rol de lateral derecho

UGRINIC 4 El equipo ganó en fuerza, pero perdió en control en la medular.

RAMAZANI 5 Aportó dinamismo y velocidad al equipo por dentro. Solo ritmo.

SADIQ 4 Su entrada al equipo esta vez no tuvo el impacto deseado. Caos.

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