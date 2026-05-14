Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán tras el Valencia - Rayo

¿QUÉ PRETENDÍA CON EL CAMBIO DE GUERRA? ¿CÓMO SE LE EXPLICA A LA GENTE QUE EL EQUIPO SEA INCAPAZ DE TIRAR A PORTERÍA?

"Nunca voy a desmerecer a un rival, con el paso de los minutos hemos ganado en control pero hemos perdido en daño. Ellos también han perdido en daño poruqe han podido lelvarse mayor ventaja al descanso. Hemos querido ir a por el partido con los cambios con la intención de ir a por el partido... ningún cambio ha sido por falta de rendimiento. Todos los jugadores que estaban en el campo estaban ayudando al equipo pero también confiamos en el banquillo y en el impacto que pueden tener. Hay que usar a los futbolistas que tenemos y ninguno de los que ha salido, ni Gayà, ni Saravia ni los tres, estaban haciendo un mal partido en absoluto"