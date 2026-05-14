En Directo
Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán tras el Valencia - Rayo
¿QUÉ PRETENDÍA CON EL CAMBIO DE GUERRA? ¿CÓMO SE LE EXPLICA A LA GENTE QUE EL EQUIPO SEA INCAPAZ DE TIRAR A PORTERÍA?
"Nunca voy a desmerecer a un rival, con el paso de los minutos hemos ganado en control pero hemos perdido en daño. Ellos también han perdido en daño poruqe han podido lelvarse mayor ventaja al descanso. Hemos querido ir a por el partido con los cambios con la intención de ir a por el partido... ningún cambio ha sido por falta de rendimiento. Todos los jugadores que estaban en el campo estaban ayudando al equipo pero también confiamos en el banquillo y en el impacto que pueden tener. Hay que usar a los futbolistas que tenemos y ninguno de los que ha salido, ni Gayà, ni Saravia ni los tres, estaban haciendo un mal partido en absoluto"
¿NO HA LOGRADO UN EQUIPO DURANTE LA TEMPORADA? ¿LO SIENTE?
"Pensamos en analizar cada partido, en llegar de la mejor forma, tratamos de mejorar en cada partido, ha sido difícil encadenar resultados y llevar al Valencia donde nosotros queríamos. Tenemos dos partidos por delante para mostrar ciertas señas de identidad"
¿HA VUELTO A DECEPCIONAR A MESTALLA?
"Cuando Mestalla viene a darnos todo como ha hecho hoy y no consigues darle, la decepción es normal y la debo asumir yo como responsable del grupo. El apoyo de Mestalla ha sido vital hoy y toca aceptar las críticas"
¿QUÉ HA PASADO PARA QUE EL EQUIPO SALIERA ASÍ HOY?
"Los primeros minutos se han jugado mucho con el corazón y poco con la cabeza. Hemos querido atacar rápido, fruto de eso hemos tenido dos ocasiones pero ellos también han tenido el penalti, la acción del gol... la emoción de querer ir a todo te desajusta y cuando estás desajustado puede parecer lo que no es porque la energía del equipo estaba ahí, pero no has podido materializarlo en algo positivo. Al poner a Unai en el lateral hemos ganado más estabilidad con un lateral que atacaba menos, hemos recuperado control pero no hemos conseguido dañar. Toda la segunda parte hemos estado jugando en su campo, hemos jugado mejor pero no hemos creado aquello necesario para superar al rival"
¿HA DESPERDICIADO UNA OPORTUNIDAD PARA MIRAR ARRIBA?
"No es falta de ambición pero sí hemos perdido una oportunidad, pero por falta de fluidez o de impacto. No hemos conseguido superar al Rayo"
Buenas tardes. En un momento arrancará la rueda de prensa de Corberán.
- Valencia Basket - Panathinaikos BC: los playoffs de la Euroliga, en vivo
- Juan Roig: 'Ha sido impresionante, estoy feliz por la afición, sólo falta que compremos todos en Mercadona
- Fechas y horario de Valencia Basket en la Final Four de la Euroliga
- Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga en el Roig Arena
- Alineaciones probables del Valencia CF - Rayo Vallecano
- El Real Madrid se queda sin dos jugadores clave en la Final Four ante Valencia Basket
- Carlos Soler: 'El Valencia CF no es un club estable
- La respuesta de Corberán a los cánticos de 'Carlos vete ya