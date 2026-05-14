El rugido de esperanza de Sergi Canós: "Volveré para vivir los mejores años de mi carrera"
El jugador del Valencia CF, cedido en el Real Valladolid, transmite optimismo después de ser operado de su lesión de ligamento cruzado anterior
El jugador del Valencia CF, cedido en el Real Valladolid, transmite optimismo tras ser operado de su lesión de ligamento cruzado anterior y agradece el apoyo recibido. Sergi Canós afronta una nueva batalla con la convicción de que volverá más fuerte. El de Nules publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales después de ser intervenido quirúrgicamente de su lesión de ligamento cruzado anterior (LCA).
Canós recordó además el duro proceso que vivió hace seis años, cuando sufrió una primera lesión similar: “Parecía que se acababa el mundo, fue muy dura la vuelta, pero luego tuve los mejores años de mi carrera”. Lejos de rendirse, el jugador lanzó un mensaje cargado de ambición y esperanza: “Voy a volver, pero no solo voy a volver, voy a volver para vivir de verdad los mejores años de mi carrera”.
El futbolista también quiso agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas en las últimas horas: “Gracias a todos por vuestro cariño”. “No puedo estar en mejores manos. Gracias al doctor Manuel Leyes y a Olympia Quirónsalud por este trato tan maravilloso”, escribió el extremo valenciano, acompañado de imágenes tras la operación.
Su mensaje
Este fue el mensaje íntegro de Canós: "No puedo estar en mejores manos. Gracias Manuel Leyes y Olympia Quirónsalud por este trato tan maravilloso. Después de mi primera operación de LCA hace 6 años parecía que se acababa el mundo, fue muy dura la vuelta pero luego, tuve los mejores años de mi carrera. Voy a volver, pero no solo voy a volver, voy a volver para vivir de verdad, los mejores años de mi carrera. Gracias a todos por vuestro cariño❤️🩹"
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