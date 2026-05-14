Sara Tamarit: “Cerrar la temporada con el objetivo conseguido sería un sueño”

El Valencia CF Femenino disputará este domingo a las 12:00 horas en el Antonio Puchades la vuelta de la semifinal del play-off de ascenso frente al Albacete, en un encuentro en el que se espera una gran entrada para apoyar al conjunto valencianista en su lucha por regresar a Liga F. Tras el 0-0 de la ida disputada el pasado fin de semana en tierras manchegas, el equipo buscará sellar ante su afición el pase a la final de la promoción.

Así llega el Valencia al partido

En la previa del decisivo encuentro, Sara Tamarit analiza el momento que atraviesa el equipo en una temporada marcada por la exigencia, la ambición y el objetivo del regreso a la máxima categoría. La futbolista valenciana, formada en la cantera del club, afronta además su primer año como capitana del primer equipo.

“Ilusión, ambición y ganas de lograr el objetivo”, resume Tamarit al definir al Valencia CF Femenino de este curso, un grupo que ha logrado mantenerse competitivo durante toda la temporada gracias, según explica, a la unión del vestuario y la mentalidad diaria del equipo.

La futbolista también recuerda la decisión de continuar en el proyecto tras el descenso de la pasada temporada, un momento complicado tanto a nivel colectivo como personal. “Para mí este equipo significa ganas de seguir creciendo en el lugar que me lo ha dado todo y, sobre todo, ambición de llegar a lo más alto con el escudo”, explica.

Sobre la categoría, la capitana reconoce la exigencia de una liga muy igualada también a nivel mental. “Esta liga tan complicada al final te obliga a trabajar, sobre todo, en ti misma, en el equipo y la cabeza. Puedes tener muchas ocasiones o creer que vas bien preparada, pero el rival siempre te lo complica al máximo”.

Vuelta en casa

Precisamente, Tamarit considera importante disputar la vuelta en casa. “El factor cancha es muy importante porque, al final, pase lo que pase en la ida, la eliminatoria se decidirá aquí, en el Puchades. Eso te da una motivación extra al jugar delante de tu afición”.

Además, la jugadora reconoce que asumir la capitanía en el club donde ha crecido ha supuesto un reto especial. “El rol de capitana es nuevo para mí y difícil a la vez, porque al final ser la responsable o la imagen del equipo lleva su responsabilidad. Lo estoy viviendo con la mayor ilusión posible”.

La importancia de haber mantenido el bloque

La valenciana también pone en valor el peso que tuvo mantener parte del bloque tras el descenso. “Que algunas, como Pauleta, yo y otras compañeras, nos quedáramos fue una decisión personal, pero también de sentirte en deuda, de querer estar aquí”, asegura.

En ese sentido, considera que la continuidad de varias futbolistas ayudó a construir el grupo desde el inicio de temporada. “Que ya hubiese una base de gente que conocía cómo se trabajaba, las instalaciones y todo lo demás ayudó a que esos primeros meses fueran más sencillos para todas”.

Tamarit también explica cuál ha sido una de las claves competitivas del equipo durante la campaña. “Todo el mundo quiere ganar en los entrenamientos. La ambición de cada una es una de las claves de este grupo. Si ya en los entrenamientos somos exigentes y queremos ganar, en los partidos, todavía más”.

El sueño del ascenso

La futbolista no esconde lo que supondría lograr el ascenso. “Cerrar la temporada con el objetivo conseguido sería un sueño. Se vería reflejado todo el trabajo que llevamos haciendo durante estos meses y sería un momento súper alegre, para recordar toda la vida”.

Y cuando imagina el posible pitido final, lo tiene claro. “Lo primero que haría sería ir a celebrarlo con todas mis compañeras y después con mi familia y la gente que me apoya. Creo que también es mérito de toda la gente que está detrás, de los familiares que nos siguen siempre, y también habría que dedicárselo a ellos”.