Toca remontada del Valencia CF en la Copa del Campeones

Remontar o caer eliminados. El Valencia CF Juvenil A continúa su andadura en la Copa de Campeones y este jueves a las 19:00 h se enfrenta al Granada CF en el Estadio Antonio Bailón en la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final que en la ida se saldó con victoria del equipo andaluz por 1-2. El juvenil valencianista buscará una remontada que le permita clasificar para la Final Four que se disputará en Alcalá de Henares del 20 al 24 de mayo.

El conjunto dirigido por Euge Ribera, va con convicción y determinación a intentar remontar el resultado del primer partido de la eliminatoria. En la memoria de muchos de los jugadores la remontada en la Copa de Campeones de la temporada pasada en la que en la vuelta de los Cuartos de Final remontaron un 3-0 en contra ante el FC Barcelona.

Nuestro juvenil, en liga, salió campeón con 75 puntos, manteniéndose a seis puntos del segundo clasificado y sumando los siguientes registros: 24 victorias, 3 empates y 3 derrotas acumulando un balance de 79 tantos a favor y solamente 18 en contra.

Enfrente, está un Granada CF que logró ganar en su visita al Antonio Puchades rehaciéndose al 1-0 inicial por medio de Adrián Ochoa. Los nazarís ganaron el título liguero de División de Honor por primera vez en su historia, por lo que es el primer partido de la historia como locales en la competición de Copa de Campeones.

Noticias relacionadas

El mensaje de Euge

El técnico Euge Ribera pasó por los micrófonos del club para analizar el encuentro y reafirmó su confianza total en los chicos para el partido de vuelta. "Este equipo ha sido capaz de levantarse de situaciones peores, lo vamos a hacer".