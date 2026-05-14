Alerta amarilla para la recta final del Valencia CF por Europa

Al Valencia CF le quedan tres partidos de LaLiga. Con 42 puntos, podría bastar (e incluso sobrar) con uno, pero podrían ser necesarios los tres si se quiere mantener vivo el sueño por Europa. Precisamente ahora que las competiciones europeas están más baratas que nunca en la historia, los duelos directos contra Rayo Vallecano y Real Sociedad son clave. En la última jornada, quizá con todo en juego para los de Corberán, ya tocaría recibir a un FC Barcelona que llevará semanas 'de vacaciones'. Nadie quiere perderse el Mundial, por lo que es muy probable que sean pocas las estrellas internacionales que lo vayan a dar todo por los azulgrana en Mestalla. Pero para eso todavía queda más de una semana.

En estos momentos todos los focos están puestos en el Valencia CF - Rayo Vallecano de este jueves. Para la cita, el técnico ha recuperado antes de lo previsto inicialmente a Thierry. El lateral luso, que inicialmente partirá desde el banquillo, acumula cuatro tarjetas amarillas en lo que llevamos de temporada, por lo que una más le acaerraría sanción. Y no es el único.

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Thierry, en el momento de la primera parte en que cayó lesionado en Son Moix / VCF Media

Muchos titulares apercibidos

Dos delanteros con protagonismo como son Pepelu y Guido también están a un paso de cumplir ciclo. Llamativo es el caso del argentino, que ha visto cartulina cuatro jornadas seguidas (de la 30 a la 33 incluidas). El español vio en la pasada cita la amarilla, al igual que un Sadiq especialmente importante en los planes del técnico y que si viera otra, conllevaría sanción. Igual es el caso de Largie Ramazani, que volverá a la titularidad sabiendo que lleva cuatro tarjetas amarillas en el casillero.